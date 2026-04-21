Weinheim – „Verstehen statt vermuten“ Ausbildung im Dialog – wie sich die Stadt Weinheim um die pädagogischen Fachkräfte kümmert



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Landauf und landab werden pädagogische Fachkräfte für die Kitas, Krippen

und Horte gesucht.

Nach Weinheim kommen die jungen Erzieherinnen und Erzieher gerne

– weil man sich hier besonders um sie kümmert. Als Auszubildende können sie an einem

qualifizierten Schulungs- und Workshop-Programm teilnehmen. Wie jetzt im Alten Rathaus

am Marktplatz. Dort leitete die Sozialpädagogin Kerstin Pulm ein Seminar mit dem Titel

„Ausbildung im Dialog – verstehen statt vermuten“ für Auszubildende im Pädagogischen

Bereich aber auch für die so genannten „Anleitungen“; so nennt man die Fachkräfte in den

Einrichtungen, denen die Auszubildenden an die Seite gestellt werden. Aus der Praxis

lernen, so heißt das Motto.

Aber im Alltag ist zwischen den Anleitungen und ihren Schützlingen manchmal zu wenig

Zeit für den persönlichen Austausch. Oft steht der Job mit seinen ganzen

Herausforderungen im Vordergrund. Umso wichtiger: ein gemeinsamer Vormittag, in dem

der eine verstehen lernt, was der andere tut und erwartet.

Fast vier Stunden lang entdeckten sich die erfahrenen und angehenden Fachkräfte

gegenseitig, lernten sich, besser zu verstehen und miteinander zu reden – statt nur zu

vermuten. „Solche Projekte machen unseren Ausbildungs- und Bildungsstandort aus“,

freute sich Katrin Reinhold, die ebenso wie Katharina Sauer Fachberaterin für das

Pädagogische Fachpersonal im Weinheimer Amt für Bildung und Sport ist. Reinhold und

Sauer organisierten das Seminar gemeinsam mit Natasa Castro Mateos, die im Personal-

und Organisationsamt für die Auszubildenden zuständig ist.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:18