Weinheim – Eine Kita, die nach Wald riecht

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die größte Weinheimer Baustelle in der Kuhweid kommt gut voran –
Gebäude entsteht in Holzbauweise
Die betonierte Bodenplatte würde für eine kleine Reihenhaussiedlung reichen.
In den vergangenen Wochen ist sie auf einer Nutzfläche von rund 1700 Quadratmeter
entstanden – tief im Westen der Weinheimer Weststadt. Dort entsteht gerade die größte
Bildungs- und Betreuungseinrichtung für Weinheim: Die Kindertagesstätte Kuhweid für
über 100 Kinder in sechs Gruppen (Kita und Krippe) plus einem benachbarten
Mehrgenerationenhaus. Das Ensemble wächst zweigeschossig an der Kurt-Schuhmacher-
Straße empor und ersetzt die alten Gebäude, die wegen Setzrissen abgerissen werden
mussten oder noch stehen – aber nicht mehr lange. Der komplette Neubau kostet rund
17,2 Millionen Euro. Es handelt sich um die größte Investition in Bildung seit dem Bau der
Zweiburgenschule.
Diese Woche trafen sich die Vertreter der Stadt, Amtsleiter Andreas Könnecke,
Hochbauleiterin Eva Dellbrügge und Architektin Sabine Seybold, um mit Planer und
Bauleiter Lars Reichart den aktuellen Stand zu besprechen. Lars Reichert begleitet das
Großprojekt für das Heidelberger Planungsbüro AAG Architekten seit Anfang an.
Selbst der erfahrene Ingenieur managt den Neubau mit Respekt und Vorfreude. Denn die
neue Kita Kuhweid soll ein besonders Gebäude werden. Sie wird in Holzbauweise
errichtet.
Die großen Holzplatten, aus denen die Kita einmal zusammengesteckt wird, werden
gerade im bayerischen Wald aus deutschem Fichtenholz angefertigt. „Das ergibt ein
großartiges Raumklima“, wissen Reichert und Sabine Seybold, „das riecht nach Holz wie
in einem Wald“. Noch vor der Sommerpause soll das Gebäude entstehen, so dass im
Herbst spätestens Richtfest gefeiert werden kann. Die neue Kita hat noichmehr
ökologische Qualitäten: Sie trägt eine 180 kwp-Photovoltaikanlage, die wiederum eine
Luft-Wasser-Wämepumpe versorgt.
Die alte Eiche als Quartiersmittelpunkt
Abbruch und Spezialtiefbau sind abgeschlossen, Erdbau- und Kanalbau stehen kurz vor
dem Abschluss. Etliche Arbeiten laufen derzeit parallel vor Ort und in den Spezialwerken:
die Rohbauarbeiten (Fundamente, Bodenplatte), der Betonfertigteilbau, die
Zimmermannarbeiten, der Fensterbau sowie der Metall und Stahlbau.
Das rund 6000 Quadratmeter große Areal an der Kuhweid liegt zwar zwischen
Hochhäusern, aber mit einem alten Baumbestand, der weitgehend erhalten bleibt. Im
Quartiersmittelpunkt ruht eine satte deutsche Eiche, die wohl an die 50 Jahre alt sein
dürfte.
Wie Eva Dellbrügge erläuterte, sind derzeit sind rund 60 Prozent der Bauleistungen
ausgeschrieben und weitere 30 Prozent beauftragt. Denn die Stadt konnte bei dieser
großen Investition in finanziell schwierigen Zeiten auch staatliche Fördergelder
akquirieren: 2,5 Millionen Euro aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz sowie
rund 190 000 Euro aus dem Landesprogramm „Klimafreundlicher Neubau“.
Viele Gewerke müssen zusammenpassen, ein Rädchen der Fertigung ins andere greifen.
Eva Dellbrügge und Lars Reichert verhehlten nicht, dass der lange und harte Winter bei
der Baustelle eine Verzögerung verursacht hat. Ein Einzug der Kita Kuhweid, die nun
schon seit fünf Jahren in einem Container-Provisorium untergebracht ist, war eigentlich für
Mai 2027 vorgesehen – jetzt wird es wohl September. Die Fertigstellung des benachbarten
Mehrgenerationenhauses ist zeitgleich geplant.
In einem nächsten Bauabschnitt, der allerdings noch nicht näher terminiert ist, soll auf dem
Areal eine Wohnbebauung mit einem sozialen Charakter realisiert werden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:55