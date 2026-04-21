Viernheim – Museum Viernheim: Archäologische Funde aus Viernheim erstmals digital www.museum-digital.de



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Museen sind Orte des Entdeckens, doch längst nicht alle Schätze können in den

Ausstellungsräumen gezeigt werden. Viele Objekte lagern geschützt in den Depots – bewahrt, erforscht, aber für die Öffentlichkeit unsichtbar.

Das Museum Viernheim macht nun einen Teil dieses verborgenen Erbes digital zugänglich und präsentiert ausgewählte

archäologische Funde aus Viernheim auf der Netzwerk-Plattform museumdigital.de.

Die Exponate zeigen ein eindrucksvolles Bild der Besiedlung des Viernheimer Raums über

Jahrtausende hinweg: von der Jungsteinzeit ab etwa 5500 v. Chr., über die Bronzezeit um

1200 v. Chr., die römische Epoche des 2. Jahrhunderts n. Chr. bis hin zum Frühmittelalter im

7. Jahrhundert n. Chr. Die Sammlung umfasst sorgfältig gefertigte Keramikgefäße,

Steinwerkzeuge sowie Grabfunde, darunter Waffen und Schmuck.

Ein besonderes Stück ist eine römische Kupfermünze aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., das

älteste bislang bekannte Geld in Viernheim. Gefunden wurde die Münze 1971 als Beigabe in

einem Brandgrab am Kapellenberg. Bei dem Grab dürfte es sich um das eines Einwohners

einer nahegelegenen Villa Rustica, einem römischen Landhaus, gehandelt haben.



Deutlich weiter zurück führt ein jungsteinzeitliches Steinbeil mit noch deutlich erkennbarer

Maserung des geschliffenen Felsgesteins. Es wurde 1970 von einer Bäuerin auf ihrem Acker

am Straßenheimer Weg an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg gefunden. Es handelt

sich um einen der ersten Nachweise für neolithische Besiedlung im Viernheimer Raum und

steht für die Zeit des Wandels von der nomadischen Lebensweise hin zur Sesshaftigkeit.

Museum Viernheim schließt sich digitalem Netzwerk an

museum-digital ist eine Online-Plattform, die große und kleine Museen vernetzt und eine

Vielzahl an Objekten online zugänglich macht. Zudem ermöglicht sie die Einbindung in

übergeordnete Portale wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder Europeana.

In Hessen sorgen gemeinsam mit dem Museum Viernheim 38 Museen mit 742 Sammlungen und rund

23.000 Objekten für eine größtmögliche Sichtbarkeit von historischen Funden; bundesweit

sind es mehr als 1.000 Museen mit über 840.000 Objekten. Näheres unter www.museum-digital.de.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:13