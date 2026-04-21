SÜW – Kfz-Zulassungsstelle für SÜW und Landau mit neuer Software ausgestattet – Aktuell Wartezeiten

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kfz-Zulassungsstelle für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau arbeitet ab sofort

mit der neuesten Software.

Da diese leider bisher noch nicht einwandfrei läuft, kommt es in der

Zulassungsstelle derzeit trotz vorheriger Terminvergabe zu Wartezeiten.

Die Kreisverwaltung SÜW steht seit Ende vergangener Woche mit dem betreffenden kommunalen IT-

Dienstleister fortlaufend in Kontakt, damit dieser so schnell wie möglich die technischen Störungen und

funktionalen Schwächen behebt.

Die Mitarbeitenden arbeiten sich derzeit im laufenden Betrieb in die neuen Abläufe ein, um den

Bürgerinnen und Bürgern trotz Systemumstellung und Funktionsstörungen der neuen Software

weiterhin möglichst viele Termine anbieten zu können. Da einzelne Termine aufgrund der aktuellen

Situation jedoch länger dauern, kann die Kreisverwaltung derzeit in Summe täglich weniger Termine in

der Kfz-Zulassungsstelle anbieten als bisher.

Für die Wartezeiten bittet die Kreisverwaltung SÜW die Bürgerinnen und Bürger vor dargestelltem

Hintergrund um Verständnis. Auch für die Behördenleitung sowie die Mitarbeitenden ist die Situation

nicht zufriedenstellend. Da sich die Kreisverwaltung SÜW weder die verwendete Software noch den

Dienstleister selbst aussuchen konnte, sondern entsprechende Vorgaben umsetzt, ist die Behörde

davon abhängig, dass der externe, kommunale Dienstleister die technischen Probleme schnellstmöglich

behebt. Hintergrund: Die Umstellung der Software erfolgt bundesweit in allen Kfz-Zulassungsstellen und

stellt die Behörden in Rheinland-Pfalz vor besondere Herausforderungen.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:33