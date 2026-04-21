SÜW – Kfz-Zulassungsstelle für SÜW und Landau mit neuer Software ausgestattet – Aktuell Wartezeiten

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kfz-Zulassungsstelle für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau arbeitet ab sofort
mit der neuesten Software.
Da diese leider bisher noch nicht einwandfrei läuft, kommt es in der
Zulassungsstelle derzeit trotz vorheriger Terminvergabe zu Wartezeiten.
Die Kreisverwaltung SÜW steht seit Ende vergangener Woche mit dem betreffenden kommunalen IT-
Dienstleister fortlaufend in Kontakt, damit dieser so schnell wie möglich die technischen Störungen und
funktionalen Schwächen behebt.
Die Mitarbeitenden arbeiten sich derzeit im laufenden Betrieb in die neuen Abläufe ein, um den
Bürgerinnen und Bürgern trotz Systemumstellung und Funktionsstörungen der neuen Software
weiterhin möglichst viele Termine anbieten zu können. Da einzelne Termine aufgrund der aktuellen
Situation jedoch länger dauern, kann die Kreisverwaltung derzeit in Summe täglich weniger Termine in
der Kfz-Zulassungsstelle anbieten als bisher.
Für die Wartezeiten bittet die Kreisverwaltung SÜW die Bürgerinnen und Bürger vor dargestelltem
Hintergrund um Verständnis. Auch für die Behördenleitung sowie die Mitarbeitenden ist die Situation
nicht zufriedenstellend. Da sich die Kreisverwaltung SÜW weder die verwendete Software noch den
Dienstleister selbst aussuchen konnte, sondern entsprechende Vorgaben umsetzt, ist die Behörde
davon abhängig, dass der externe, kommunale Dienstleister die technischen Probleme schnellstmöglich
behebt. Hintergrund: Die Umstellung der Software erfolgt bundesweit in allen Kfz-Zulassungsstellen und
stellt die Behörden in Rheinland-Pfalz vor besondere Herausforderungen.
Quelle: Kreisverwaltung SÜW
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:33