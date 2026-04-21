Südliche Weinstrasse – Weinpanorama am ersten Mai-Wochenende: Ergänzend zum regulären ÖPNV stündliche Busse von Edenkoben über Rhodt nach Weyher

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – In Weyher wird am Wochenende vom 1. bis 3. Mai wieder das Weinpanorama gefeiert. Wer entspannt mit dem Öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann auch in diesem Jahr an allen drei Tagen zwischen 10.40 und 18 Uhr stündlich die zusätzlich eingerichteten Busse der Linie 500 zwischen Edenkoben über Rhodt nach Weyher und zurück, die regulären Fahrten der Linien 500 und 506 sowie die VRNflexline (buchbar über die gleichnamige App) nutzen.
Quelle: KV SÜW
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:26
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