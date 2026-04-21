Speyer – Vollsperrung Im Erlich in Höhe Hausnummer 140



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund von Arbeiten im Fahrbahnbereich durch die Firma Enrotec wird die Straße „Im Erlich“ auf Höhe der Hausnummer 140 bis zur Einmündung Kurt-Schumacher-Straße 63 von Montag, 27. April, bis voraussichtlich Samstag, 2. Mai 2026, für den gesamten Verkehr voll gesperrt.

Im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße 51e bis 61 in Fahrtrichtung Berliner Platz kommt es im Zuge der Maßnahme zu einseitigen Einschränkungen der Fahrbahn. Eine großräumige Umfahrung wird empfohlen.

Für Fußgänger*innen besteht keine Beeinträchtigung.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:07