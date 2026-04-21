Speyer – Anmeldung zu Angebot Lernen in Ferien (LiF) möglich

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr wird wieder das Programm LiF – Lernen in Ferien von der Volkshochschule in Speyer in den letzten beiden Wochen der Sommerferien angeboten.

LiF – Lernen in Ferien ist ein kostenloses Unterstützungsangebot für alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. Ziel ist es, ein flächendeckendes, wohnortnahes und hochwertiges Lernangebot zu schaffen, das den schulischen Unterricht sinnvoll ergänzt. LiF bietet Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen, frei von Zeit- und Leistungsdruck, die Möglichkeit, unterrichtsnahe Inhalte zu wiederholen und bereits Gelerntes zu üben und zu vertiefen.

Um die Abläufe zu vereinfachen, hat die vhs Speyer auf ihrer Homepage www.vhs-speyer.de eine Anmeldeplattform eingerichtet, über die Erziehungsberechtigte die Schülerinnen und Schüler, die an dem Angebot teilnehmen sollen, wochenweise anmelden können. Die Anmeldung zu dem Programm ist nur online möglich.

Alle Kurse werden bedarfsgerecht geplant, das heißt in enger Abstimmung zwischen den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, deren Sorgeberechtigten, ihren Lehrkräften sowie den Kursleitungen der Volkshochschule. Die Fachlehrkräfte von den angemeldeten Schülerinnen und Schülern melden der vhs die zu wiederholenden beziehungsweise die zu übenden Inhalte.

Neben fachlichen Inhalten, zum Beispiel aus Mathematik, Deutsch, Deutsch als Zweitsprache oder Englisch, steht auch das Üben überfachlicher, wie beispielsweise sozialer Kompetenzen, im Fokus von LiF.

Das Angebot findet vom 27. Juli bis 31. Juli 2026 und vom 3. bis 7. August 2026 jeweils von 9 bis 12 Uhr zentral in den Räumlichkeiten der IGS Speyer statt. Die Schülerinnen und Schüler können aktuell unter https://t1p.de/LiF-Sommer2026 angemeldet werden.

Die Anmeldeplattform ist bis zum 24. Mai 2026 freigeschaltet, danach können keine Anmeldungen mehr erfolgen.

Für Rückfragen steht vhs-Mitarbeiterin Michaela Peters per E-Mail an michaela.peters(at)stadt-speyer.de sowie telefonisch unter 06232 14-1371 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:53