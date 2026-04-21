Neckargerach – „Schnuppertag Bogenschießen“ auf dem Gelände des BSC

Neckargerach / Metropolregion Rhein-Neckar – Umgang mit Pfeil und Bogen lernen – Special Olympics veranstaltet einen „Schnuppertag Bogenschießen“.

Special Olympics Baden-Württemberg lädt sportinteressierte Menschen mit Behinderung am Samstag, 16. Mai, zu einem „Schnuppertag Bogenschießen“ auf dem Gelände des BSC

Neckargerach in der Weisbacher Straße ein. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 14 Uhr. Gemeinsame Ausrichter der Veranstaltung sind der Bogenschützenclub und die Johannes-Diakonie.

Bogenschießen fördert Körperhaltung, Koordination und Geduld, ist gelenkschonend und für fast jedes Alter geeignet. Auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Beim Schnuppertag wird den Teilnehmenden der Umgang mit Pfeil und Bogen nähergebracht.

Unter fachkundiger Anleitung wird auf Scheiben und 3D-Ziele geschossen. Es besteht auch die Möglichkeit, die relativ neue Sportart Blasrohrschießen kennenzulernen. Das notwendige Material kann vor Ort ausgeliehen werden, mitzubringen sind lediglich witterungsgerechte Kleidung und Schuhe. Für Verpflegung ist gesorgt, eine Teilnahmegebühr wird keine erhoben.

Anmeldungen sind möglich bei Martin Metz, Tel. 0151 17246428, E-Mail: martin.metz@bw.specialolympics.de oder bei Alexander Wessing, E-Mail: alexander.wessing@johannes-diakonie.de.

Bild „Schnuppertag_Bogenschießen“ (Foto: Walter): Möglichst alle ins Gold: Special Olympics bringt Interessierten die Sportart Bogenschießen näher.

Quelle:

Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:47