Mannheim – Zwei Baumpflanz-Aktionen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 18. April, überreichte Bürgermeister Dirk Grunert im Bürgerpark Urkunden an Menschen, die gespendet hatten: In diesem Jahr für weitere 26 Bäume und fünf Bänke. Der Bürgerpark liegt im Norden Feudenheims, angrenzend an den Spinelli-Park.

Die Spenderinnen und Spender brachten Familie, Freunde, Nachbarn oder die Menschen mit, denen sie ihre Spende widmeten. Es wurden Bänke eingeweiht und Baumpflanzungen symbolisch vollendet, indem sie mit einer Gießkanne Wasser angegossen wurden. „Der Bürgerpark ist ein wichtiges Naherholungsgebiet in Mannheim. Er lädt dazu ein, die Natur zu genießen und bietet Tieren einen Lebensraum. Die Stadt hat hier seit 1988 insgesamt 74 Bänke aufgestellt und 1420 Bäume gepflanzt. Herzlichen Dank für Ihre Spende, die die Gemeinschaft fördert und allen Mannheimerinnen und Mannheimern zugutekommt“, so Bürgermeister Dirk Grunert.

Projekt Bürgerpark endet

Das Projekt Bürgerpark ist mit diesen Spenden nun abgeschlossen. Ab nächstem Jahr wird es Baumspenden im ganzen Stadtgebiet geben. Voraussichtlich im Herbst informiert die Stadtverwaltung mit Details zu Kosten und möglichen Orten. Interessierte können sich schon jetzt für aktuelle Informationen vormerken lassen unter 0621 293 4048 oder pelin.yildiz@mannheim.de.

Pflanz-Aktion zum Tag des Baumes: Zwei Zitterpappeln für den Spielplatz Stadtdüne

Ebenfalls am 18. April trafen sich Bürgermeister Dirk Grunert, Sebastian Eick, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Mannheim, und Alexandra Jöst-Handlos vom Bürgerverein MeinFranklin auf dem inklusiven Spielplatz Stadtdüne, um zwei Zitterpappeln anzugießen. Während sich die Kinder über den zusätzlichen Schatten auf dem Spielplatz freuten, feierten die Mitglieder des Bürgervereins den Tag des Baumes bei Kaffee und Kuchen.

Im Vorgriff auf den Tag des Baumes am 25. April wurden die jungen Bäume auf dem Spielplatz auf FRANKLIN gepflanzt. Die Zitterpappel ist der Baum des Jahres 2026. Wie bereits in den Vorjahren initiierte und organisierte der Kreisverband der SDW die Pflanz-Aktion und spendete zusätzlich die Baumstützen. Die Baumschule Huben spendete die Zitterpappeln. Die Auszubildenen des Stadtraumservice pflanzten die jungen Bäume ein.

„Die Zitterpappel ist Lebensraum für verschiedene Raupenarten und damit für die Entwicklung vieler – auch seltener – Schmetterlinge wichtig. Sie ist selbst anpassungs- und widerstandsfähig und kann Böden auch für andere Baumarten fruchtbar machen“, erklärt Grunert und bedankte sich bei der Baumschule Huben, der SDW und dem Bürgerverein MeinFranklin. „Die gemeinschaftliche Spende zum Tag des Baumes ist ein Zeichen für Biodiversität und Klimaschutz. Die neuen Bäume werten den vielseitigen Spielplatz und die sandige Dünenlandschaft noch weiter auf und spenden zusätzlichen Schatten. Der Spielplatz Stadtdüne am Rand von FRANKLIN ist ein wichtiger Treffpunkt und Erlebnisort für Kinder. Auch auf anderen Spielplätzen in diesem Wohnquartier stehen bereits Zitterpappeln. Grün macht FRANKLIN zu einem kinder- und umweltfreundlicheren Wohngebiet. Ich danke der Baumschule Huben, der SDW und dem Bürgerverein MeinFranklin für ihren Beitrag dazu.“



Quelle/Fotos: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:52