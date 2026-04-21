Mannheim – Zusatzfahrten zum Maimarkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Samstag, 25. April, bis einschließlich Dienstag, 5. Mai 2026, findet der diesjährige Maimarkt statt. Zur bequemen An- und Abreise verdichtet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ihr bestehendes Angebot. Außerdem ist die rnv auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf dem Maimarkt vertreten.

Zusatzverkehr

Linie 6

gültig an allen Tagen zwischen etwa 7:30 Uhr und etwa 19 Uhr

Verlängerung der in Neuostheim endenden Fahrten über Maimarkt bis SAP Arena S-Bf

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Hans-Thoma-Straße, Maimarkt, SAP Arena und SAP Arena S-Bf

zwischen etwa 8 Uhr und 19 Uhr: Verdichtung auf einen 10-Minuten-Takt zwischen MA Hauptbahnhof und SAP Arena S-Bf

Linie 6A

gültig von Montag bis Samstag zwischen etwa 8 Uhr und 13 Uhr

Verlängerung der am SAP Arena S-Bf endenden Fahrten über Maimarkt bis Neuostheim

zusätzliche Bedienung der Haltestellen SAP Arena, Maimarkt, Hans-Thoma-Straße und Neuostheim

Linie 50

gültig an Samstagen und Sonntagen

Verdichtung auf einen 10-Minuten-Takt zwischen Waldhof Bf und Neckarau West

Die rnv auf dem Maimarkt

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wieder als zuverlässige Partnerin und Mobilitätsdienstleisterin: Am Stand H35-02 in Halle 35 informiert die rnv Besucherinnen und Besucher über aktuelle Themen rund um Bus und Bahn in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie der Region. Neben Tarif- und Fahrplanauskünften erhalten Fahrgäste sowie Kundinnen und Kunden einen Überblick über die verschiedenen Vertriebskanäle – im Fokus stehen hierbei die digitalen Abos rund um das Deutschland-Ticket, das D-Ticket JugendBW und das D-Ticket Job. Interessierte Arbeitgeber haben die Möglichkeit, sich persönlich bei Beratungsterminen über das D-Ticket Job und dessen Vorteile zu informieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv stehen am Mittwoch, 29. April, sowie täglich zwischen Samstag, 2. Mai, und Dienstag, 5. Mai, für Gespräche zu Verfügung.

Quelle: rnz

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 12:20