Mannheim – Zusatzfahrten zum Maimarkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von Samstag, 25. April, bis einschließlich Dienstag, 5. Mai 2026, findet der diesjährige Maimarkt statt. Zur bequemen An- und Abreise verdichtet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ihr bestehendes Angebot. Außerdem ist die rnv auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand auf dem Maimarkt vertreten.
Zusatzverkehr
Linie 6
gültig an allen Tagen zwischen etwa 7:30 Uhr und etwa 19 Uhr
Verlängerung der in Neuostheim endenden Fahrten über Maimarkt bis SAP Arena S-Bf
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Hans-Thoma-Straße, Maimarkt, SAP Arena und SAP Arena S-Bf
zwischen etwa 8 Uhr und 19 Uhr: Verdichtung auf einen 10-Minuten-Takt zwischen MA Hauptbahnhof und SAP Arena S-Bf
Linie 6A
gültig von Montag bis Samstag zwischen etwa 8 Uhr und 13 Uhr
Verlängerung der am SAP Arena S-Bf endenden Fahrten über Maimarkt bis Neuostheim
zusätzliche Bedienung der Haltestellen SAP Arena, Maimarkt, Hans-Thoma-Straße und Neuostheim
Linie 50
gültig an Samstagen und Sonntagen
Verdichtung auf einen 10-Minuten-Takt zwischen Waldhof Bf und Neckarau West
Die rnv auf dem Maimarkt
Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wieder als zuverlässige Partnerin und Mobilitätsdienstleisterin: Am Stand H35-02 in Halle 35 informiert die rnv Besucherinnen und Besucher über aktuelle Themen rund um Bus und Bahn in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie der Region. Neben Tarif- und Fahrplanauskünften erhalten Fahrgäste sowie Kundinnen und Kunden einen Überblick über die verschiedenen Vertriebskanäle – im Fokus stehen hierbei die digitalen Abos rund um das Deutschland-Ticket, das D-Ticket JugendBW und das D-Ticket Job. Interessierte Arbeitgeber haben die Möglichkeit, sich persönlich bei Beratungsterminen über das D-Ticket Job und dessen Vorteile zu informieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv stehen am Mittwoch, 29. April, sowie täglich zwischen Samstag, 2. Mai, und Dienstag, 5. Mai, für Gespräche zu Verfügung.
Quelle: rnz
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 12:20