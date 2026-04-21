Helmstadt/RNK/ (ots) Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 292 zwischen Helmstadt und Neckarbischofsheim. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Fahrzeuge frontal, die jeweils mit mehreren Personen besetzt waren. Die B 292 ist bis auf weiteres zwischen Helmstadt und Neckarbischofsheim in beiden Fahrrichtungen gesperrt. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird nachberichtet
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 17:50