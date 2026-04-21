Mannheim – SV Waldhof: Denis Kryeziu verlängert seinen Vertrag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den Vertrag mit Denis Kryeziu vorzeitig verlängert und den 19-jährigen damit weiter an den Verein gebunden. Seit der Winterpause ist der defensive Mittelfeldspieler, der zuvor unter anderem Kapitän der U19 im Nachwuchs war, ein fester Bestandteil im Profikader. So stand er seit dem Rückrundenbeginn bei jedem Spiel im Spieltagskader und kam dabei auf sechs Drittligaeinsätze.

„Deno hat seine Chance bei uns genutzt. Im Wintertrainingslager hat er direkt auf sich aufmerksam gemacht und sich somit auch seine Einsätze in der 3. Liga verdient. Luc ist ein Trainer, der gerne mit jungen Spielern arbeitet und ihnen auch Chancen ermöglicht. Er hat diese Chance vom ersten Tag genutzt und sich in den vergangenen Wochen stetig an das Niveau im Trainings-und Spielbetrieb gewöhnt. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Deno mit einem neuen Vertrag auszustatten“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Es macht mich wirklich sehr stolz, hier heute einen neuen Profivertrag unterschreiben zu können. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für das Vertrauen, allem voran aber auch einfach die Chance bedanken, die ich hier seit dem Winter erhalten habe. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Dementsprechend möchte ich dem Verein auch einfach etwas zurückgeben. Ganz besonders freue ich mich darauf, weiterhin im Carl-Benz-Stadion vor unseren Fans aufzulaufen“, so Denis Kryeziu zu seiner Vertragsverlängerung.

„Die Vertragsverlängerung hat sich Deno durch seinen Einsatz und seine Leistungen verdient. Als Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich ist der Schritt zu den Profis in der 3. Liga nicht einfach. Deno hat den Übergang mit viel Arbeit und Einsatz gut gemeistert und damit erste Schritte im Profibereich gemacht. Jetzt geht es darum, seine Entwicklung weiter voran zu treiben. Wenn er akribisch an sich weiterarbeitet, dann sind die Tore bei uns für eine größere Rolle immer offen“, so Mathias Schober, Direktor Sport des SV Waldhof.

Quelle/Foto: SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 12:32