Mannheim – Sich einschwingen in die Geschichte der Kunsthalle: Klanginstallation von Michaela Melián & Konzert-Performance mit David J. Kirchners IG POP

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 6. Mai gibt es in der Alten Bibliothek der Kunsthalle Mannheim um 19 Uhr ein Wiedersehen mit Michaela Meliáns „Mannheim Chair“ und den Release des neuen IG POP Albums, zu dem die Künstlerin u. a. einen Titel beisteuerte.

Besucher*innen des Museums können ab dem kommenden MVV Kunstabend wieder in den drei Hörsesseln Meliáns Platz nehmen. Die Hörskulptur, die für die Klanginstallation „7 Tonspuren für die Kunsthalle Mannheim“ entwickelt wurde, war zuletzt 2016 in der Alten Bibliothek der Kunsthalle erlebbar. Umrahmt wird die poetische Hörcollage von einer gemeinsamen Konzert-Performance der IG POP um den Musiker David J. Kirchner mit der Künstlerin. Neben Melián und Kirchner werden die Künstler Thilo Eichhorn, Dman, Tim Wollmann, Erwin Ditzner, Maxwell Hathaway, Götz Gramlich, Dominik Rinnhofer und der IGP POP Gewerkschafts-Chor Live-Remixe der IG POP Arbeiterlieder im Atrium zum Klingen bringen. Gleichzeitig findet im Atrium eine visuelle Übersetzung der Arbeiterlieder in Form einer Projektion statt. Am Abend des 6. Mai erwartet das Publikum daher nicht nur eine einmalige Konzert-Performance, sondern auch eine Gruppe von Künstler*innen, die in dieser Konstellation vermutlich nicht noch einmal zusammenkommen.

Michaela Meliáns Klanginstallation „7 Tonspuren für die Kunsthalle Mannheim“ sowie die Hörskulpturen „Mannheim Chair“ sind bis zum 14. Juni in der Alten Bibliothek erlebbar.

Programm

19 Uhr: Einführung mit Michaela Melián, Künstlerin, David Julian Kirchner, IG POP und Dörte Dennemann, Programmkuratorin der Kunsthalle Mannheim in der Alten Bibliothek

19.30 Uhr: Konzert-Performance IG POP und Album Release im Atrium der Kunsthalle Mannheim

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Quelle: Kunsthalle Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:37