Mannheim – Schlusslicht bei der Kriminalitätsbelastung – Weirauch fordert Sicherheitspartnerschaft zwischen Landesregierung und Stadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch hält die jüngste Entwicklung der Kriminalität in Mannheim für alarmierend und fordert eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Land und Stadt. „Mannheim ist jetzt die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate im Land. Hier muss sofort gegengesteuert werden. Eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Landesregierung und Stadt Mannheim, wie sie erfolgreich in Freiburg und Heidelberg praktiziert wird, muss endlich auch in Mannheim vereinbart werden. Dann würde mehr Personal bei Polizei und kommunalen Ordnungsdienst für mehr Sicherheit sorgen und es gäbe mehr Kapazitäten für Schwerpunktkontrollen und Präsenz im öffentlichen Raum.“ Weirauch sieht aber insbesondere auch die Stadt in der Pflicht: „Bürger beschweren sich zunehmend über Vermüllung, Verschmutzung und aggressives Betteln in der Stadtmitte. Das schafft ein Klima, in dem Straßen Kriminalität gedeiht. Die Stadt bekommt das einfach nicht in den Griff und kürzt stattdessen noch die Gelder bei der Stadtreinigung.“

Quelle:

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 12:23