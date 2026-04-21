  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rosa Parks Interim Vogelstang SK
21.04.2026, 21:40 Uhr

Mannheim – Neue Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule startet 2026/27 auf der Vogelstang

Rosa Parks Interim Vogelstang SK
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Dritte Gemeinschaftsschule kann im September in Betrieb gehen

Mit dem heutigen Beschluss im Hauptausschuss hat der Gemeinderat die nächsten Schritte für die neue Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht und die Voraussetzungen für den Schulstart zum Schuljahr 2026/27 geschaffen. Besonders für die wachsenden Stadtteile Franklin und Spinelli entsteht damit ein zusätzliches, wichtiges Bildungsangebot.

„Nach dem Maßnahmebeschluss gehen wir jetzt in die Umsetzung“, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. „Die neue Gemeinschaftsschule ist ein wichtiger Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für mehr Bildungsgerechtigkeit in Mannheim. Sie verbindet längeres gemeinsames Lernen mit modernen pädagogischen Konzepten und schafft zugleich dringend benötigte zusätzliche Plätze an weiterführenden Schulen im Ganztag. Damit reagieren wir konkret auf die wachsenden Anforderungen in unserer Stadt.“

Interimsstandort auf der Vogelstang wird ertüchtigt
Zum Schulstart wird die Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule zunächst an einem Interimsstandort auf der Vogelstang untergebracht. Das dortige Gebäude wird dafür gezielt umgebaut und an die Anforderungen eines modernen Ganztagsschulbetriebs angepasst. Die Stadt investiert hierfür rund 1,25 Millionen Euro.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts ziehen die Ausbildungsgänge der Justus-von-Liebig-Schule aus der bisherigen Außenstelle auf der Vogelstang in das Hauptgebäude am Neckarufer und die Außenstelle Luzenberg um. Gleichzeitig wird das Interimsgebäude für einen zeitgemäßen Schulbetrieb mit Ganztagsangeboten und Mittagsverpflegung ertüchtigt.
Damit wird der Standort so weiterentwickelt, dass er den Anforderungen einer Gemeinschaftsschule entspricht.

Kollegium wird zusammengestellt
Auch organisatorisch schreitet das Projekt voran: Das Staatliche Schulamt stellt derzeit das Kollegium zusammen. Die Stelle der Schulleitung ist ausgeschrieben und soll noch vor den Sommerferien besetzt werden.
Auch die Nachfrage von Mannheimer Familien ist deutlich spürbar: Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr liegen bereits vor. Wie geplant starten zum Schuljahr 2026/27 zwei komplette fünfte Klassen.

Wichtiger Baustein für Mannheims Bildungslandschaft
Mit der Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule baut Mannheim ein Schulangebot weiter aus, das sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiches Modell etabliert hat. Die stetig steigende Nachfrage nach Plätzen an Gemeinschaftsschulen konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr bedient werden und unterstreicht die Bedeutung an diesem Bildungsweg für die Mannheimer Kinder.

Gemeinschaftsschulen verbinden unterschiedliche Bildungswege unter einem Dach, ermöglichen längeres gemeinsames Lernen und setzen auf individuelle Förderung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und sind ein zentraler Bestandteil der Mannheimer Bildungslandschaft. Für Familien bieten Gemeinschaftsschulen den großen Vorteil, dass sie Ganztagesschulen sind und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:40

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com