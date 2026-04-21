Mannheim – Neue Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule startet 2026/27 auf der Vogelstang



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Dritte Gemeinschaftsschule kann im September in Betrieb gehen

Mit dem heutigen Beschluss im Hauptausschuss hat der Gemeinderat die nächsten Schritte für die neue Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule auf den Weg gebracht und die Voraussetzungen für den Schulstart zum Schuljahr 2026/27 geschaffen. Besonders für die wachsenden Stadtteile Franklin und Spinelli entsteht damit ein zusätzliches, wichtiges Bildungsangebot.

„Nach dem Maßnahmebeschluss gehen wir jetzt in die Umsetzung“, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. „Die neue Gemeinschaftsschule ist ein wichtiger Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für mehr Bildungsgerechtigkeit in Mannheim. Sie verbindet längeres gemeinsames Lernen mit modernen pädagogischen Konzepten und schafft zugleich dringend benötigte zusätzliche Plätze an weiterführenden Schulen im Ganztag. Damit reagieren wir konkret auf die wachsenden Anforderungen in unserer Stadt.“

Interimsstandort auf der Vogelstang wird ertüchtigt

Zum Schulstart wird die Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule zunächst an einem Interimsstandort auf der Vogelstang untergebracht. Das dortige Gebäude wird dafür gezielt umgebaut und an die Anforderungen eines modernen Ganztagsschulbetriebs angepasst. Die Stadt investiert hierfür rund 1,25 Millionen Euro.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts ziehen die Ausbildungsgänge der Justus-von-Liebig-Schule aus der bisherigen Außenstelle auf der Vogelstang in das Hauptgebäude am Neckarufer und die Außenstelle Luzenberg um. Gleichzeitig wird das Interimsgebäude für einen zeitgemäßen Schulbetrieb mit Ganztagsangeboten und Mittagsverpflegung ertüchtigt.

Damit wird der Standort so weiterentwickelt, dass er den Anforderungen einer Gemeinschaftsschule entspricht.

Kollegium wird zusammengestellt

Auch organisatorisch schreitet das Projekt voran: Das Staatliche Schulamt stellt derzeit das Kollegium zusammen. Die Stelle der Schulleitung ist ausgeschrieben und soll noch vor den Sommerferien besetzt werden.

Auch die Nachfrage von Mannheimer Familien ist deutlich spürbar: Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr liegen bereits vor. Wie geplant starten zum Schuljahr 2026/27 zwei komplette fünfte Klassen.

Wichtiger Baustein für Mannheims Bildungslandschaft

Mit der Rosa-Parks-Gemeinschaftsschule baut Mannheim ein Schulangebot weiter aus, das sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiches Modell etabliert hat. Die stetig steigende Nachfrage nach Plätzen an Gemeinschaftsschulen konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr bedient werden und unterstreicht die Bedeutung an diesem Bildungsweg für die Mannheimer Kinder.

Gemeinschaftsschulen verbinden unterschiedliche Bildungswege unter einem Dach, ermöglichen längeres gemeinsames Lernen und setzen auf individuelle Förderung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit und sind ein zentraler Bestandteil der Mannheimer Bildungslandschaft. Für Familien bieten Gemeinschaftsschulen den großen Vorteil, dass sie Ganztagesschulen sind und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:40