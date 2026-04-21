Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Straßenbahn entgleist nach Kollision mit Lkw in Feudenheim – hoher Sachschaden, keine Verletzten

Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen am Dienstagvormittag im Mannheimer Stadtteil Feudenheim liegen nun weitere Details vor.

Gegen 10:45 Uhr war ein 63-jähriger Lkw-Fahrer auf der Feudenheimer Straße in Richtung Klinikum unterwegs. Beim Versuch, nach links auf die Bundesstraße 38a abzubiegen, missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht einer Ampel. Im Gleisbereich kam es daraufhin zur Kollision mit einer herannahenden Straßenbahn. Durch den Aufprall entgleiste der vordere Teil der Bahn.

In der Straßenbahn befanden sich rund 30 Fahrgäste. Glücklicherweise wurden weder die Insassen der Bahn noch der Fahrer oder der Lkw-Fahrer verletzt.

Der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich: An der Straßenbahn wird dieser auf etwa 100.000 Euro geschätzt, am Lastwagen auf rund 15.000 Euro. Die Straßenbahn konnte im Anschluss wieder in die Gleise eingesetzt werden. Der beschädigte Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Räumungsarbeiten wurde die Zufahrt zur B38a zeitweise gesperrt. Erst gegen 13:15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / Foto: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 15:30