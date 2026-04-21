Ludwigshafen – Vortrag zur Behandlung von Schulterbeschwerden an der VHS und Bingo im Begegnungszentrum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Vortrag zum Thema „Die schmerzhafte Schulter – welche Therapiemöglichkeiten gibt es?“ steht am Donnerstag, 30. April 2026, um 18.30 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) auf dem Programm. Referent ist Privatdozent Dr. med. Boris Sowa vom Internationalen Zentrum für Orthopädie in der ATOS Klinik Heidelberg. Die Schulter zählt zu den beweglichsten Gelenken des menschlichen Körpers und ermöglicht eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Gleich-zeitig macht ihre besondere anatomische Struktur das Gelenk anfällig für vielfältige Beschwerden und Schmerzen. Im Vortrag erläutert Dr. Sowa, welche Ursachen hinter Schulterbeschwerden stecken können – von muskulären Ungleichgewichten bis hin zu Verschleißerkrankungen wie Arthrose. Darüber hinaus stellt der Schulterspezialist moderne Behandlungsmöglichkeiten vor und gibt Einblicke in innovative Therapieansätze, aktuelle Erkenntnisse aus der Trainingstherapie sowie moderne operative Verfahren. Der Vortrag richtet sich an alle, die mehr über Ursachen, Prävention und Behandlungsmöglichkeiten von Schulterbeschwerden erfahren möchten. Anmelden kann man sich an der VHS unter 0621 504-2238 oder unter www.vhs-lu.de.

Bingo im Begegnungszentrum „Komm R(h)ein! Rheingönheim“

Fröhlich spielen und dabei trotzdem konzentriert sein – darum geht es beim Bingo. Das Spiel wird am Donnerstag,

30. April 2026, um 14.30 Uhr wieder angeboten im Begegnungszentrum „Komm R(h)ein! Rheingönheim“, Hoher Weg 45-47.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 12:21