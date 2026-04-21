Ludwigshafen – Geschäftsjahr 2025: Sparkasse Vorderpfalz mit gutem Ergebnis in herausforderndem Umfeld

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Sparkassen-Chef Thomas Traue: „Wir sind der Motor für die Menschen und die Wirtschaft in der Region.“

Die Sparkasse Vorderpfalz hat vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen ein gutes Geschäftsjahr 2025 verzeichnet. Die vorläufigen Zahlen zeigen ein stabiles Wachstum in zentralen Bereichen. Die Bilanzsumme sank zwar leicht um 0,7 Prozent auf 6,01 Milliarden Euro, das Kundengeschäftsvolumen (Summe aus Krediten, Einlagen und Wertpapieranlagen) nahm jedoch um 2,4 Prozent auf 11,82 Milliarden Euro zu.

Ertragslage: Gutes Jahresergebnis und erneute Stärkung des Kernkapitals

„Mit der Entwicklung des Jahres 2025 konnten wir ein höheres als ursprünglich erwartetes Betriebsergebnis vor Bewertung erzielen, welches in Folge gestiegener Aufwendungen nicht vollständig an das Vorjahresergebnis anknüpfen konnte.“, so Sparkassen-Chef Thomas Traue. Der Jahresüberschuss steigt – nach Bildung von Eigenkapitalreserven – auf rd. 3,86 Millionen Euro. Eine Stärkung des wirtschaftlichen Eigenkapitals war in 2025 erneut möglich. Insgesamt steigt mit dem Jahresergebnis und den gebildeten Reserven das Kernkapital auf 656,5 Millionen Euro (2024: 622,7 Millionen Euro).

Die Kernkapitalquote liegt nun bei 16,92 Prozent und damit weiterhin deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. „Die Sparkasse behauptet sich bei guter Kapitalausstattung in einem schwierigen Umfeld und verfügt über die entsprechenden Ressourcen, um auch künftig ihren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Produkt- und Leistungsangebot bieten zu können“, so Traue.

Kredit- und Einlagengeschäft: Stabil mit insgesamt moderatem Wachstum

Die Kreditvergabe an Kunden blieb mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent auf 4,65 Milliarden Euro stabil. Im Zuge der anhaltend angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation verlief die Nachfrage nach gewerblichen Kundenkrediten verhalten, während bei den Krediten an Privatpersonen insbesondere durch Baufinanzierungen ein deutliches Wachstum zu verzeichnen war (Anstieg von 3,0 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro).

Die Veränderung im gewerblichen Kreditvolumen (Rückgang um 3,7 Prozent) zeigt weiterhin die deutliche Zurückhaltung der Wirtschaft. „Die Unsicherheit der Klein- und Mittelständischen Unternehmen war wie in den Vorjahren auch in 2025 zu spüren, was sich auch auf deren Investitionsbereitschaft auswirkte“, berichtet Ulli Sauer, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz. Die Kreditvergabe an Kommunen legte deutlich um 14,7 Prozent gegenüber 2024 zu.

Die Kundeneinlagen wuchsen um 1,2 Prozent auf 4,78 Milliarden Euro. Während Sichteinlagen um 3,4 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro stiegen, wurden langfristige Anlageformen weniger nachgefragt. „Unsere Kundinnen und Kunden setzen derzeit verstärkt auf Kündigungsgelder mit einer variablen Verzinsung und der Möglichkeit einer Kündigung“, erläutert Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz.

Wertpapier- und Immobiliengeschäft boomt weiterhin

Das Wertpapiervolumen im Kundengeschäft stieg um 8,7 Prozent auf 2,38 Milliarden Euro. Besonders stark wuchs die Anzahl der Wertpapiersparpläne, die um 18,8 Prozent auf 23 422 anstieg. „Die Attraktivität dieser Anlageform überzeugt unsere Kundinnen und Kunden. Regelmäßiges Sparen mit der Aussicht auf hohe Rendite bei gleichzeitiger kurzfristiger Verfügbarkeit kommen hier zusammen“, so Kolb. Auch im Immobilienbereich konnte die Sparkasse Vorderpfalz zulegen: Die Anzahl der vermittelten Immobilien stieg um 14,4 Prozent auf 151, während die vermittelten Kaufpreise um 9,4 Prozent auf 46,8 Millionen Euro wuchsen.

Nachhaltigkeit immer mehr im Selbstverständnis der Sparkasse verwurzelt

Die Sparkasse Vorderpfalz hat ihre Leitsätze zur Nachhaltigkeit bereits im Jahr 2020 in ihren Strategieprozess, ihre Vision und das Unternehmensleitbild verankert. Das im Jahr 2024 angestoßene Projekt „klimaneutrale Sparkasse“, aus dem Maßnahmen für den Geschäftsbetrieb abgeleitet wurden, wurde in 2025 fortgeführt. „Das Ziel, die Sparkasse klimaneutral zu machen, begleitet uns auf dem Weg in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Wir nehmen unsere Verantwortung für die Umwelt an und handeln.“, erläutert Ulli Sauer. Auch in Zukunft wird die Sparkasse Vorderpfalz Nachhaltigkeit bei Projekten und ihrem Geschäftsbetrieb in den Fokus stellen. So wird beispielsweise der Umbau des Sparkassenquartiers in Speyer unter diesem Aspekt umgesetzt. Die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden weiter für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert; die interne Kommunikation zu diesem Themenfeld wurde weiter ausgebaut. Klimaeffiziente Mitarbeitervorteile wie das Jobrad oder die Bezuschussung des Jobtickets werden intensiv kommuniziert und breit genutzt.

Digitalisierung: Digitale Services immer beliebter

Die Nutzung digitaler Angebote nimmt weiter zu. Die Anzahl der Online-Banking-Kunden stieg um 3,5 Prozent auf 117 886, während die Zahl der Girokonten mit Online-Zugang um 8,2 Prozent auf 124 743 anstieg. Besonders beliebt ist die Sparkassen-App, die von 75 035 Kunden genutzt wird (+10,3 Prozent). Auch der digitale Kundenservice wurde ausgebaut: Die Zahl der Textchats, inklusive WhatsApp-Anfragen, stieg um 372,5 Prozent auf 26 610. „Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die schnellen und direkten Kontaktmöglichkeiten, die wir über digitale Kanäle bieten“, betont Kolb.

Gesellschaftliches Engagement: über 800 Projekte gefördert

Die Sparkasse Vorderpfalz engagierte sich auch 2025 stark in der Region. Mit Spenden, Sponsoring und Mitteln aus den fünf Sparkassen-Stiftungen wurden insgesamt 1.017.432,65 Euro für mehr als 800 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis bereitgestellt. „Als regional verankerte Sparkasse setzen wir uns aktiv für das Gemeinwohl ein. Besonders in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, soziales, kulturelles und sportliches Engagement zu unterstützen“, betont Traue.

Ausblick 2026: Herausforderungen und Chancen

Thomas Traue blickt trotz eines herausfordernden Umfelds optimistisch in die Zukunft: „Die makroökonomischen Rahmenbedingungen werden auf absehbare Zeit die gleichen bleiben. Volatile Zinsen, geopolitische Unsicherheiten und eine schwankungsanfällige Konjunktur sind hier bestimmend und stellen als Gesamtes eine Herausforderung dar, der wir jedoch entschlossen begegnen. Das Ziel der Sparkasse Vorderpfalz bleibt es, unseren Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen und sie mit erstklassiger Beratung, innovativen Serviceangeboten sowie passenden Lösungen in allen Finanzfragen zu unterstützen.“

Bildunterschrift: Die Sparkasse Vorderpfalz hat im Geschäftsjahr 2025 ein solides Ergebnis erzielt und hält Kurs.

Das berichten die Vorstände der Sparkasse Vorderpfalz Thomas Traue (Bildmitte), Oliver Kolb (links) und Ulli Sauer (rechts).

Foto: Klaus Venus

Quelle: Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:49