Ludwigshafen – Anzeige – Xsensible Testtag bei Schuh-Keller

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28. April findet bei Schuh-Keller ein Testtag rund um die Marke Xsensible Stretchwalker statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das Konzept der gelenkschonenden Komfortschuhe vor Ort kennenzulernen und auszuprobieren.
Ein besonderes Highlight: Eine individuelle Beratung durch einen Xsensible-Experten ergänzt das Angebot.
Dienstag, 28. April
10:00 – 17:00 Uhr
Wredestraße 10, Ludwigshafen
Schuh-Keller
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 18:30