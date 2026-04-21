Ludwigshafen – Anzeige – Xsensible Testtag bei Schuh-Keller

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28. April findet bei Schuh-Keller ein Testtag rund um die Marke Xsensible Stretchwalker statt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das Konzept der gelenkschonenden Komfortschuhe vor Ort kennenzulernen und auszuprobieren.

Ein besonderes Highlight: Eine individuelle Beratung durch einen Xsensible-Experten ergänzt das Angebot.

Dienstag, 28. April

10:00 – 17:00 Uhr

Wredestraße 10, Ludwigshafen

Schuh-Keller

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 18:30