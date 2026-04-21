Ludwigshafen – 50 plus: Genussvoll älter werden – Ein Web-Seminar der Verbraucherzentrale

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „Vierzig ist das Alter der Jugend; fünfzig die Jugend des Alters“ – mit diesem Zitat bringt der französische Schriftsteller Victor Hugo auf den Punkt, was viele Menschen ab der Lebensmitte erfahren: Der Körper verändert sich, neue Bedürfnisse entstehen.

Gerade ab dem 50. Lebensjahr spielt eine ausgewogene Ernährung eine zentrale Rolle, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Genussvolles Essen ist dabei nicht nur möglich, sondern ein wichtiger Bestandteil gesunder Lebensweise. Im Web-Seminar erfahren Teilnehmende, wie sich Ernährung im Alltag einfach anpassen lässt – und wie man beim Einkaufen die passende Wahl trifft.

Das Web-Seminar „50 plus: Genussvoll älter werden“ findet am Dienstag, dem 5. Mai um 19 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung

Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden. Im Anschluss können im Chat gerne alle offenen Fragen gestellt werden.

Für die Teilnahme werden ein Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden.

Quelle: VZ-RLP

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:31