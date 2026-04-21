Landau – Stadtverwaltung Landau informiert: Stadtbibliothek bleibt am Samstag, 2. Mai, geschlossen



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Bitte beachten: Wegen des Feiertags zum 1. Mai bleibt die Stadtbibliothek

Landau am Freitag, 1. Mai, und Samstag, 2. Mai, zu. Auch der Rückgabecontainer ist geschlossen, die Leihfristen wurden angepasst.

Am Montag, 4. Mai, öffnet die Stadtbibliothek wieder regulär von 14 bis 18 Uhr.

Die Stadtverwaltung Landau dankt allen Nutzerinnen und Nutzern der

Einrichtung für ihr Verständnis.

Bildunterschrift: Wegen des Feiertags zum 1. Mai öffnet die Stadtbibliothek

Landau erst am 4. Mai wieder ihre Türen. (Symbolbild: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:49