Kreis Germersheim – Kfz-Zulassungsstellen in Germersheim und Kandel vom 6. bis 8. Mai geschlossen

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Führerscheinstelle normal geöffnet.

Die Kfz-Zulassungsstellen in Germersheim und Kandel haben von Mittwoch, 6. Mai, bis Freitag, 8. Mai, aufgrund einer internen Umstellung des landesweiten Zulassungsprogramms geschlossen, davon betroffen sind auch die Online-Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsstelle.

Ab Montag, 11. Mai, sind die Zulassungsstellen wieder zu den regulären Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet.

Nicht betroffen von der Schließung ist die Führerscheinstelle. Diese ist an den drei Tagen wie gewohnt erreichbar.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:32