Heppenheim – Flohmarkt unter den Platanen Online-Anmeldung ab Montag, 04. Mai 2026

Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 09. Mai 2026, findet von 09:00 bis 14:00 Uhr wieder der beliebte Flohmarkt unter den Platanen statt.

Ob Kinderkleidung, Geschirr, Bücher, selbst gestrickte Socken, Spielzeug oder Retro-Schmuck – Schnäppchenjäger können rund um den Graben fündig werden. Wer dabei noch etwas Gutes tun möchte: Am Stand der Bürgerstiftung Heppenheim in der Friedrichstraße sind erneut Raritäten für einen guten Zweck zu erwerben.

Wer seine Schätze verkaufen will, muss seinen Standplatz online buchen. Der Ticketshop der Stadt Heppenheim ist ab Montag, den 04. Mai 2026, 12:00 Uhr freigeschaltet.

So haben Arbeitende ebenfalls die Chance auf einen Standplatz. Insgesamt stehen rund 170 Standplätze in vier Bereichen – Graben Süd, Mitte und Nord sowie Marianne-Cope-Garten – zur Verfügung. Maximal zwei Stände je Teilnehmenden sind erlaubt. Die Gebühr für einen vier Meter langen Standplatz (maximale Tiefe 1,20 Meter) beträgt 20,00 Euro und ist bei Buchung fällig. Das Aufstellen von Pavillons oder Zelten ist nicht erlaubt. Mit der Standbuchung über den Ticketshop, stimmt der Kunde der Marktordnung zu.

Ticket-Shop: www.heppenheim.de/flohmarkt

Wer seinen Platz erfolgreich reserviert hat, kann am 09. Mai 2026 ab 07:00 Uhr aufbauen. Ergänzende Informationen wie Anfahrtshinweise, Parkmöglichkeiten für das Fahrzeug, die Marktordnung sowie ein allgemeines Merkblatt erhalten die Standbetreiber nach der Anmeldung per Mail. Der Flohmarkt findet auch bei regnerischem Wetter statt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren ist ausgeschlossen.

Während des Flohmarkts bleibt der Graben von 09:00 bis 14:00 Uhr für Fahrzeuge aller Art gesperrt: Dies gilt auch für Lieferdienste, welche in die Zeit vor oder nach der Marktzeit zu verlegen sind. Die Haltestelle des Stadtbusses wird in die Gräffstraße 7-9 verlegt.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Stadtmarketing, Großer Markt 1 (Rathaus, 3. OG), Tel. 06252 13-1242, stadtmarketing@stadt.heppenheim.de und unter www.heppenheim.de.

Quelle: Kreisstadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:41