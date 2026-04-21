Heppenheim – Basteln zum Muttertag in der Stadtbücherei

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbücherei Heppenheim lädt am Mittwoch, den 6. Mai 2026, um 16 Uhr zu einem kreativen Bastelnachmittag für Kinder ein. Anlässlich des bevorstehenden Muttertags können Kinder ab drei Jahren gemeinsam mit einer Begleitperson ein persönliches Geschenk gestalten. Damit das Geschenk bis zum Muttertag geheim bleibt, eigenen sich andere erwachsene Familienmitglieder oder Freunde als Begleitperson besonders gut. Für Kinder ab acht Jahren ist eine Teilnahme auch ohne Begleitung möglich.

Mit bunten Materialien und viel Fantasie entstehen individuelle Muttertagsgeschenke, die garantiert für eine besondere Überraschung sorgen. Für die Teilnahme am Bastelnachmittag ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 06252 – 69630 oder per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de erfolgen.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:45