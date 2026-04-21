Heidelberg – Von Gymnastik bis Rollatortraining Mobilitätstage für ältere Menschen in Heidelberg vom 4. bis 11. Mai

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Um Fitness und Sicherheit im Alter geht es bei den Heidelberger Mobilitätstagen für Seniorinnen und
Senioren vom 4. bis 11. Mai 2026.
Denn regelmäßige Bewegung im Alter bereitet Freude, fördert die körperliche und geistige Gesundheit und
vermindert das Verletzungsrisiko. „Niemand muss sportliche
Höchstleistungen erbringen. Bereits leichte Tätigkeiten wie Spaziergänge
oder Treppensteigen können einen positiven Effekt zeigen“, erklärt
Katharina Knappe. Sie koordiniert die Mobilitätstage mit ihren
Kolleginnen vom Projektteam „Mobilität und Teilhabe im Amt für Soziales
und Senioren der Stadt Heidelberg“ und dem Seniorenzentrum
Weststadt/Südstadt. Rund 15 Veranstaltungen werden im Aktionszeitraum
angeboten.
Reinschnuppern in die Bewegungsangebote des Seniorenzentrums
Zum leichten Einstieg in das Thema Bewegung öffnet das Seniorenzentrum
Weststadt/Südstadt in der Dantestraße 7 in der Zeit vom 4. bis 11. Mai
reguläre Kurse wie „Tai-Chi im Sitzen“ oder die Gymnastikgruppe „Fit wie
ein Turnschuh“, um Interessierten aus allen Stadtteilen die Möglichkeit
zu geben, verschiedene Bewegungsangebote auszuprobieren. Nähere Infos
gibt es im Internet unter
www.seniorenzentren-hd.de/seniorenzentren/weststadt/mobilitaetstage.
Sicherheit unterwegs: Angebote für einen mobilen Alltag
Zusätzlich gibt es im Aktionszeitraum besondere Angebote, die vor allem
der Sicherheit unterwegs dienen:
Montag, 4. Mai 2026, 9.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:
Kurs „Sturzprophylaxe“, erster von insgesamt zehn Terminen
Mittwoch, 6. Mai 2026, 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:
Rollatortraining in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Rhein-Neckar
Donnerstag, 7. Mai 2026, 13.30 Uhr, Verkehrsübungsplatz Kirchheim:
Fahrradtraining (mit Helm) und Vortrag „Sicher unterwegs – Autofahren
auf dem neuesten Stand“ in Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule
Rhein-Neckar
Montag, 11. Mai 2026, 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:
Mobilitätstraining mit Linienbus in Zusammenarbeit mit der
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
Um Anmeldung zu den Angeboten wird gebeten. Interessierte könne sich
wenden an das Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7, Telefon
06221 58-38360, E-Mail szweststadt@heidelberg.de.
Das ausführliche Programm der Mobilitätstage mit allen Angeboten findet
sich vor Ort und auf der Internetseite des Seniorenzentrums
Weststadt/Südstadt unter
www.seniorenzentren-hd.de/seniorenzentren/weststadt/mobilitaetstage.
Quelle Stadt HD
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:37