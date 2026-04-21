Heidelberg – Von Gymnastik bis Rollatortraining Mobilitätstage für ältere Menschen in Heidelberg vom 4. bis 11. Mai



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Um Fitness und Sicherheit im Alter geht es bei den Heidelberger Mobilitätstagen für Seniorinnen und

Senioren vom 4. bis 11. Mai 2026.

Denn regelmäßige Bewegung im Alter bereitet Freude, fördert die körperliche und geistige Gesundheit und

vermindert das Verletzungsrisiko. „Niemand muss sportliche

Höchstleistungen erbringen. Bereits leichte Tätigkeiten wie Spaziergänge

oder Treppensteigen können einen positiven Effekt zeigen“, erklärt

Katharina Knappe. Sie koordiniert die Mobilitätstage mit ihren

Kolleginnen vom Projektteam „Mobilität und Teilhabe im Amt für Soziales

und Senioren der Stadt Heidelberg“ und dem Seniorenzentrum

Weststadt/Südstadt. Rund 15 Veranstaltungen werden im Aktionszeitraum

angeboten.

Reinschnuppern in die Bewegungsangebote des Seniorenzentrums

Zum leichten Einstieg in das Thema Bewegung öffnet das Seniorenzentrum

Weststadt/Südstadt in der Dantestraße 7 in der Zeit vom 4. bis 11. Mai

reguläre Kurse wie „Tai-Chi im Sitzen“ oder die Gymnastikgruppe „Fit wie

ein Turnschuh“, um Interessierten aus allen Stadtteilen die Möglichkeit

zu geben, verschiedene Bewegungsangebote auszuprobieren. Nähere Infos

gibt es im Internet unter

www.seniorenzentren-hd.de/seniorenzentren/weststadt/mobilitaetstage.

Sicherheit unterwegs: Angebote für einen mobilen Alltag

Zusätzlich gibt es im Aktionszeitraum besondere Angebote, die vor allem

der Sicherheit unterwegs dienen:

 Montag, 4. Mai 2026, 9.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:

Kurs „Sturzprophylaxe“, erster von insgesamt zehn Terminen

 Mittwoch, 6. Mai 2026, 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:

Rollatortraining in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Rhein-Neckar

 Donnerstag, 7. Mai 2026, 13.30 Uhr, Verkehrsübungsplatz Kirchheim:

Fahrradtraining (mit Helm) und Vortrag „Sicher unterwegs – Autofahren

auf dem neuesten Stand“ in Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule

Rhein-Neckar

 Montag, 11. Mai 2026, 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt:

Mobilitätstraining mit Linienbus in Zusammenarbeit mit der

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Um Anmeldung zu den Angeboten wird gebeten. Interessierte könne sich

wenden an das Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7, Telefon

06221 58-38360, E-Mail szweststadt@heidelberg.de.

Das ausführliche Programm der Mobilitätstage mit allen Angeboten findet

sich vor Ort und auf der Internetseite des Seniorenzentrums

Weststadt/Südstadt unter

www.seniorenzentren-hd.de/seniorenzentren/weststadt/mobilitaetstage.

Quelle Stadt HD

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:37