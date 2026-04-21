Heidelberg – 38 kostenfreie Kurse in allen 15 Stadtteilen: „Sport im Park“ startet Anfang Mai in die neue Saison



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Auftakt am 1. Mai auf

Werderplatz in Neuenheim / Kostenfreie Kurse für jedes Alter und Fitnesslevel

Auf zum Sport im Freien: Das kostenfreie Outdoor-Angebot „Sport im Park“

der Stadt Heidelberg gemeinsam mit Heidelberger Sportvereinen und dem

Sportkreis Heidelberg startet Anfang Mai in die sechste Saison:

Interessierte sind am Freitag, 1. Mai 2026, von 20 bis 21.30 Uhr zur

Auftaktveranstaltung am Werderplatz in Neuenheim eingeladen: Sport im

Park bietet an diesem Abend „Full Moon Flow Yoga“ bei Vollmond und

Fackelschein. Kursleiterin ist Susannen Schreiner – die Teilnahme ist

wie bei allen Angeboten von Sport im Park kostenlos möglich. Die

wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse starten ab Montag, 4. Mai, und

bieten ein abwechslungsreiches Angebot. Das Programm und ein Newsletter

sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark.

„In der neuen Saison von Sport im Park bieten wir gemeinsam mit 17

Vereinen und dem Sportkreis Heidelberg insgesamt 38 Kurse an – von

Fitness- und Ausdauertraining über Gymnastik, Rückentraining, Nordic

Walking und Boule bis hin zu Kampfkunst und Tanzen. Die Kurse finden in

Grün- und Parkflächen in allen 15 Heidelberger Stadtteilen statt, von

montags bis sonntags, unabhängig vom Fitnesslevel. So ist für

Sportbegeisterte jeden Alters etwas dabei. Das zeichnet unsere

Sportstadt Heidelberg aus“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner am

Montag, 20. April 2026, bei der Vorstellung des Programms von „Sport im

Park“ 2026 gemeinsam mit Markus Wellenreuther vom Amt für Sport und

Gesundheitsförderung und teilnehmenden Übungsleiterinnen auf dem

Montpellierplatz.

Der Montpellierplatz an der Ostseite der Stadthalle wurde im Zuge der

Sanierung der Stadthalle neugestaltet und ist in diesem Jahr neu als

Veranstaltungsort dabei. Auch sieben neue Kurse gehören in diesem Jahr

dem Programm an – unter anderem „Battlebody Bootcamp“ in der Bahnstadt,

„Fitnessboxen“ in der Südstadt und „Zumba“ in Ziegelhausen.

Angeleitet werden die Kurse durch geschulte Übungsleiterinnen und

-leiter von Heidelberger Sportvereinen. Die Kurse sind für untrainierte

Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein

Einstieg jederzeit möglich. Saisonende ist am 26. September 2026. Im

vergangenen Jahr wurden in den Kursen von „Sport im Park“ insgesamt

10.000 Teilnehmende gezählt.

Quelle: Stadt HD

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:34