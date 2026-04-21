Heidelberg – 38 kostenfreie Kurse in allen 15 Stadtteilen: „Sport im Park“ startet Anfang Mai in die neue Saison

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Auftakt am 1. Mai auf
Werderplatz in Neuenheim / Kostenfreie Kurse für jedes Alter und Fitnesslevel
Auf zum Sport im Freien: Das kostenfreie Outdoor-Angebot „Sport im Park“
der Stadt Heidelberg gemeinsam mit Heidelberger Sportvereinen und dem
Sportkreis Heidelberg startet Anfang Mai in die sechste Saison:
Interessierte sind am Freitag, 1. Mai 2026, von 20 bis 21.30 Uhr zur
Auftaktveranstaltung am Werderplatz in Neuenheim eingeladen: Sport im
Park bietet an diesem Abend „Full Moon Flow Yoga“ bei Vollmond und
Fackelschein. Kursleiterin ist Susannen Schreiner – die Teilnahme ist
wie bei allen Angeboten von Sport im Park kostenlos möglich. Die
wöchentlichen „Sport im Park“-Kurse starten ab Montag, 4. Mai, und
bieten ein abwechslungsreiches Angebot. Das Programm und ein Newsletter
sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark.
„In der neuen Saison von Sport im Park bieten wir gemeinsam mit 17
Vereinen und dem Sportkreis Heidelberg insgesamt 38 Kurse an – von
Fitness- und Ausdauertraining über Gymnastik, Rückentraining, Nordic
Walking und Boule bis hin zu Kampfkunst und Tanzen. Die Kurse finden in
Grün- und Parkflächen in allen 15 Heidelberger Stadtteilen statt, von
montags bis sonntags, unabhängig vom Fitnesslevel. So ist für
Sportbegeisterte jeden Alters etwas dabei. Das zeichnet unsere
Sportstadt Heidelberg aus“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner am
Montag, 20. April 2026, bei der Vorstellung des Programms von „Sport im
Park“ 2026 gemeinsam mit Markus Wellenreuther vom Amt für Sport und
Gesundheitsförderung und teilnehmenden Übungsleiterinnen auf dem
Montpellierplatz.
Der Montpellierplatz an der Ostseite der Stadthalle wurde im Zuge der
Sanierung der Stadthalle neugestaltet und ist in diesem Jahr neu als
Veranstaltungsort dabei. Auch sieben neue Kurse gehören in diesem Jahr
dem Programm an – unter anderem „Battlebody Bootcamp“ in der Bahnstadt,
„Fitnessboxen“ in der Südstadt und „Zumba“ in Ziegelhausen.
Angeleitet werden die Kurse durch geschulte Übungsleiterinnen und
-leiter von Heidelberger Sportvereinen. Die Kurse sind für untrainierte
Personen ebenso geeignet wie für trainierte Sportlerinnen und Sportler.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, ein
Einstieg jederzeit möglich. Saisonende ist am 26. September 2026. Im
vergangenen Jahr wurden in den Kursen von „Sport im Park“ insgesamt
10.000 Teilnehmende gezählt.
Quelle: Stadt HD
Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 21:34