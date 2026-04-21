Germersheim – Schulbuchausgabe am ersten Schultag direkt im Klassenzimmer

Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Schulbuchausleihe 2026/2027: Ohne Anstehen und ohne Abholtermine in den Sommerferien

Die Kreisverwaltung Germersheim hat die Schulbuchausleihe neu organisiert. Die Schulbücher für das kommende Schuljahr 2026/2027 erhalten alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim erstmalig am ersten Schultag nach den Sommerferien (10. August 2026) direkt im Klassenzimmer. „Eltern müssen nicht mehr anstehen, lange Wartezeiten entfallen“, so Christoph Buttweiler, Geschäftsbereichsleiter „Jugend, Soziales, Schulen“.

In der Sitzung am 13. April 2026 wurde der Schulträgerausschuss von der Verwaltung über das neue Verfahren bei der Schulbuchausleihe informiert. Demnach werden in der sechsten Sommerferienwoche vollständige, namentlich gekennzeichnete Buchpakete klassenweise in die jeweiligen Klassenzimmer geliefert. Dafür setzt der Landkreis Germersheim als Schulträger ortskundige Aushilfskräfte ein. Für Kinder, die am ersten Schultag krank oder abwesend sind, richtet der Schulträger in der ersten Schulwoche zusätzliche Ausgabetermine ein. Nicht abgeholte Pakete bleiben zunächst im Raum der Schulbuchausleihe der jeweiligen Schule; ab der zweiten Schulwoche ist die Abholung dann zentral in Bellheim möglich. Durch diese Neuorganisation erfolgt die Schulbuchausleihe noch einfacher und ohne zusätzliche Wege und Wartezeiten.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:50