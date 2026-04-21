Germersheim – „Passion Ehrenamt“ – Mai-Termine für Vertiefungsmodule

Für ehrenamtliche Betreuerinnen, Betreuer und Bevollmächtigte

Die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung sowie die Betreuungsvereine der Arbeiterwohlfahrt, des Sozialdienstes Kath. Frauen und Männer für den Landkreis Germersheim (SKFM) sowie der Lebenshilfe führen auch im Mai ihre Reihe der kostenfreie Vertiefungsmodule fort. Mit den Informationsveranstaltungen wird praxisnahes Wissen zu speziellen Themenbereichen rund um die rechtliche Betreuung vermittelt. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr und finden in den neuen Räumlichkeiten des Betreuungsvereins der Lebenshilfe in Rheinzabern (Am Bauernwald 3) statt.

Hier die Mai-Termine im Überblick:

4. Mai: Überblick Krankheitsbilder. Psychische Erkrankungen einfach erklärt

11. Mai: Zusammenarbeit mit dem Gericht.

18. Mai: Überblick Pflegeversicherung – Infos zu Unterstützungen im Pflegefall

Teilnehmen können ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, Bevollmächtigte im Rahmen einer Vorsorgevollmacht sowie Interessierte, die sich vorstellen können, künftig eine ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen. Jede Veranstaltung kann einzeln besucht werden, die Teilnahme an einem Einführungskurs ist keine Voraussetzung. Nach jedem Modul erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebescheinigung. Im August wird die Reihe fortgesetzt. Anmeldungen können ganz einfach online unter www.kreis-germersheim.de/betreuungsrecht getätigt werden. Ansonsten ist die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung auch unter der Telefonnummer 07274/531760 oder per E-Mail unter Betreuungsbehoerde@Kreis-Germersheim.de erreichbar. Die Betreuungsvereine sind für Fragen erreichbar unter: AWO Betreuungsverein, Tel. 07275-8919, E‑Mail m.reinhardt@awo-btv-ger.de; Betreuungsverein der Lebenshilfe, Tel. 07272-9734020, E‑Mail bast@lebenshilfe-ger.de; SKFM Betreuungsverein, Tel. 07274-7078211, E‑Mail petra.gramlich@skfm.de.

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 11:39