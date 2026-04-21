Andernach – Landesdelegiertenversammlung der Senioren-Union am 28. April in Andernach

Andernach/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 28. April 2026 veranstaltet die Senioren-Union Rheinland-Pfalz ihre

Landesdelegiertenversammlung im Bürgerhaus in Andernach-Miesenheim.

Die Senioren-Union erwartet als prominente Redner den CDU-Landesvorsitzende und designierten Ministerpräsidenten

Gordon Schnieder MdL, sowie den Bundesvorsitzenden der Senioren-Union Hubert Hüppe.

Der Landesdelegiertenversammlung steht unter dem Motto „Bereit für eine neue Zeit“ und wird

einen neuen Landesvorstand sowie Delegierte für die Bundesebene wählen.

Pressevertreter sind herzlich zur Landesdelegiertenversammlung der Senioren-Union eingeladen.

Fotomöglichkeiten sind gegeben. Wir bitten um schriftliche Anmeldung an ralf.glesius@rlp.cdu.de.

Quelle: CDU Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. April 2026, 20:36