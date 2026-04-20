Speyer – Verkehrslenkung anlässlich des Frühlingsmarktes

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung des Frühlingsmarktes auf der Maximilianstraße, wird diese am Samstag, 25. April, sowie Sonntag, 26. April 2026, zwischen Domplatz und Heydenreichstraße, an beiden Tagen für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Weiterhin wird der Busverkehr der Linie 561 an diesen Tagen umgeleitet. Hierzu bittet die Stadtverwaltung die Aushänge des Busunternehmens zu beachten. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen.

Um ein zu hohes Verkehrsaufkommen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung die Besuchenden, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:55