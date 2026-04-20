Speyer – Speyer erblüht: Fotoaufruf der Stadt Speyer im Rahmen der Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten“

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr rufen das Nachhaltigkeitsmanagement und das Bildungszentrum Villa Ecarius der Stadt Speyer alle Bürger*innen aus Speyer sowie der Umgebung dazu auf, Fotos einzureichen, die zeigen, wie sie aktiv zur Förderung der Artenvielfalt in ihrem Garten, auf dem Balkon oder vor dem Fenster beitragen. „Man muss keinen großen Garten haben, um etwas für die Artenvielfalt zu tun. Oft reichen schon ein paar einfache Veränderungen auf dem Balkon oder vor dem Haus, damit sich Insekten wieder wohler fühlen. Die Aktion möchte ermutigen und zeigen, wie einfach dem Insektensterben entgegengewirkt werden kann“, so Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann. Ob durch den Einsatz von samenfestem Saatgut, das Anlegen von Totholz-, Laub- und Steinhaufen, das Aufstellen von Nistkästen oder die Gestaltung von Trockenmauern – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die biologische Vielfalt zu unterstützen und somit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu leisten.

Bürger*innen aus Speyer und Umgebung sind eingeladen, bis zu drei Fotos pro Person im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 11. August 2026 einzureichen. Die Fotos können per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de oder postalisch an die Stadtbibliothek Speyer (Bahnhofstraße 54, 67346 Speyer) gesendet werden. „Die Förderung der Biodiversität ist ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger in Speyer aktiv einbringen, zeigt, wie groß das Bewusstsein für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist. Dieses Engagement stärkt nicht nur die ökologische Qualität unserer Stadt, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Speyers“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Am 19. August 2026 wird unter allen Einsendungen ein Losverfahren in der Stadtbibliothek durchgeführt, bei dem attraktive Preise, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, zu gewinnen sind.

Für weitere Informationen steht die Stadtbibliothek Speyer per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 16:22