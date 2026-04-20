Schwarzach – Gelegenheit zur inklusiven Begegnung – Johannes-Diakonie beteiligt sich beim „Ehrentag 2026“

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie beteiligt sich beim bundesweiten „Ehrentag“ und lädt am Dienstag, 19. Mai, um 13.30 Uhr zu einem inklusiven Begegnungsnachmittag für alle Interessierten nach Schwarzach ein. Unterstützt durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt erwartet die Teilnehmenden neben einer Vorstellung des Zukunftsprojekts „Neue Mitte – Mittelschwarzach“ eine Führung durch die Schwarzacher Werkstätten, die Einblicke in die Arbeits- und Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung bietet. Zudem öffnet die Jugendfarm Schwarzach ihre Türen und präsentiert ihre tiergestützte pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Bei Kaffee und Kuchen auf der Jugendfarm bleibt Zeit für persönliche Gespräche und Austausch.

Der „Ehrentag“ findet 2026 erstmals zum Geburtstag des Grundgesetzes statt und soll bürgerschaftliches Engagement und den Zusammenhalt in der Gesellschaft hervorheben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt rufen dazu auf, sich im Aktionszeitraum vom 16. bis 31. Mai mit kleinen und großen Aktionen für die Gemeinschaft einzusetzen. Motto: „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ Anmeldungen für den „Inklusiven Begegnungsnachmittag“ sind ab sofort möglich bei: Tanja Bauer, Ehrenamtskoordinatorin Johannes-Diakonie, Tel. 06261 88-845 oder 0151 51082651, E-Mail: tanja.bauer@johannes-diakonie.de

Quelle

Leitung Unternehmenskommunikation

Projektleitung „Teilhabe durch Sport“

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:59