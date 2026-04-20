Mannheim – Geänderte Geschwindigkeitsregelung auf der B 38a

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Mannheimer Osttangente, der Bundesstraße B 38a, herrscht eine starke Verkehrsbelastung. Dies führt insbesondere im Abschnitt zwischen der Abfahrt zur Banater Straße und dem Kreuzungsbereich mit der Feudenheimer Straße / Hauptstraße in Fahrtrichtung Norden immer wieder zu Unfällen. Um diese Unfallhäufungsstelle zu entschärfen, passt die Stadt Mannheim die Geschwindigkeiten hier nun nochmals an. Die Änderung der Beschilderung vor Ort ist in dieser Woche vorgesehen.

Ab der Abzweigung zur Banater Straße Richtung Ortsumgehung Feudenheim wird der bestehende „Geschwindigkeitstrichter“ – eine schrittweise Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit vor Gefahrenstellen – erweitert. Infolgedessen ändern sich nochmals die kürzlich aufgestellten Geschwindigkeitsbeschilderungen in diesem Abschnitt.

Folgende Geschwindigkeiten gelten künftig auf der B 38a:

– Ab dem Abzweig zur Banater Straße 70 km/h (vorher 100 km/h, dann 90 km/h) als nun notwendiger Beginn des „Geschwindigkeitstrichters“

– Ab der bisherigen Beschilderung „Achtung“ mit dem Zusatz „Unfallgefahr“ gilt dann 50 km/h

Der Geschwindigkeitstrichter soll zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beitragen, indem er vorrangig abrupten Bremsmanövern vorbeugt. Dies ist entscheidend, da es insbesondere im Berufsverkehr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu Staus kommt, an deren Ende gehäuft Auffahrunfälle auftreten. Mit der geringeren Geschwindigkeit über eine längere Strecke sollen Autofahrer besser auf Staubildungen reagieren können.

Quelle/Karte: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:49