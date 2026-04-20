Lustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachtrag zum Großbrand im Industriegebiet: Massive Rauchentwicklung – Einsatzkräfte weiterhin vor Ort

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Nach dem Großbrand in einer Recyclingfirma im Industriegebiet von Lustadt dauern die Löscharbeiten weiterhin an. Seit dem Brandausbruch gegen 14:30 Uhr sind Feuerwehren aus der gesamten Region im Großeinsatz. Unterstützt werden sie von Polizei, Rettungsdiensten sowie Notärzten.

Nach aktuellen Erkenntnissen brennt auf dem Gelände Elektroschrott. Die starke Rauchentwicklung ist weithin sichtbar und sorgt für eine Gefährdung durch mögliche Schadstoffe in der Luft. Die Einsatzkräfte haben das betroffene Gebiet weiträumig abgesperrt.

Wichtige Hinweise für die Bevölkerung

Die Behörden richten eindringliche Warnungen an die Anwohner im Umfeld der Rauchsäule:

Fenster und Türen geschlossen halten

Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten

Aufenthalt im Freien vermeiden

Das betroffene Gebiet weiträumig umfahren

Ortskundige werden gebeten, das Industriegebiet zu meiden, um die Einsatzmaßnahmen nicht zu behindern.

Großeinsatz läuft weiterhin

Die Lage vor Ort ist weiterhin dynamisch. Zahlreiche Einsatzkräfte sind damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Polizei sichert die Umgebung und regelt den Verkehr.

Nach bisherigen Informationen gibt es glücklicherweise keine Verletzten.

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Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 18:00