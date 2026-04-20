Lustadt (ots) – Seit Montagmittag (20.04.2026) kommt es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einer Recyclingfirma in der Waldstraße in Lustadt. Gegen 14:30 Uhr wurde der Brand gemeldet.

Nach aktuellen Erkenntnissen stehen Teile des Betriebsgeländes in Flammen. Eine weithin sichtbare Rauchsäule ist über dem Gebiet erkennbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei sind vor Ort und arbeiten an der Brandbekämpfung.

Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 15:36