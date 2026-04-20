Ludwigshafen – Vortrag zu Vorsorgevollmachten im Vital-Zentrum / Senioren-Gedächtnistraining im Seniorentreff Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag über Vorsorgevollmachten im Vital-Zentrum
Uli Keinath, Leiter der Betreuungsbehörde der Stadt Ludwigshafen, hält am Montag, 27. April 2026, von 14 bis 16 Uhr einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und rechtliche Betreuung im Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24. Es geht darum, wie man regelt, wer sich um die geschäftlichen Angelegenheiten kümmert, wenn man dies selbst vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr kann.
Gedächtnistraining im Seniorentreff „Komm R(h)ein! Rheingönheim“
Thomas Martin bietet am Mittwoch, 29. April 2026, 14 bis
15.30 Uhr, wieder ein Gedächtnistraining im Begegnungszentrum „Komm R(h)ein! Rheingönheim“, Hoher Weg 45-47, an. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:58
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