Ludwigshafen – 41. Folge des städtischen Podcasts – Die Abteilung Drogenberatung und Prävention stellt sich vor

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der neuesten Folge des Podcasts „Ludwigshafen, schon ge-hört? Der Podcast der Stadtverwaltung“ sind Marion Blickhäuser und Stephanie Damboer aus der städtischen Drogenberatung zu Gast. Auch in Ludwigshafen verursachen Drogen jeglicher Art Leid bei suchtkranken Menschen und ihren Angehörigen. Um Abhilfe zu schaffen, deckt das Angebot der Abteilung „Drogenberatung und Prävention“ ein vielfältiges Betätigungsfeld ab: Die Mitarbei-ter*innen hören zu, beraten, vermitteln in Therapien und Entgif-tungen und helfen auch sonst in fast allen Lebenslagen. Zudem leisten sie auch Präventionsarbeit an Schulen, um vor den Risi-ken von Drogen aufzuklären. Die Drogenberatung Ludwigshafen ist für viele der erste Anlauf-punkt. In dieser Folge berichten Marion Blickhäuser und Stephanie Damboer über ihre tägliche Arbeit mit „ihren Leuten“ und geben Einblicke in ein überraschend herzliches Umfeld. Dabei berichten sie über persönliche Anekdoten und Erlebnisse, die nicht nur die schwierigen Momente und Herausforderungen ihres Arbeitsalltags zeigen, sondern auch die vielen anderen, bei denen es Grund zur Hoffnung, zur Freude und auch zum Lachen gibt. „Ludwigshafen, schon gehört? – der Podcast der Stadtverwaltung“ kann überall dort gehört werden, wo es Podcasts gibt, ist auf www.ludwigshafen.de verfügbar und kann auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtverwaltung unter www.youtube.com/StadtLudwigshafen angehört werden.

Quelle

Ludwigshafen Stadtverwaltung

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:48