Frankenthal – Stadtentwicklungsprozess 2035 – Bürgerkonferenz am 28. April: Gemeinsam Zukunft gestalten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Stadtentwicklungsprozess „Frankenthal 2035“ geht die Bürgerbeteiligung in die nächste Phase: Die Stadt Frankenthal lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur großen Bürgerkonferenz ein. Diese findet am Dienstag, 28. April, von 16 bis 20 Uhr im CongressForum Frankenthal statt und bietet die Möglichkeit, die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Mittelpunkt der Konferenz steht die zentrale Zukunftsfrage „Wie soll Frankenthal im Jahr 2035 aussehen?“ Ziel ist es, die Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger zu sammeln und gemeinsam erste Bausteine für das Leitbild der Stadt zu entwickeln. Dieses Leitbild bildet die Grundlage für das zukünftige Stadtentwicklungskonzept und damit für die langfristige Ausrichtung Frankenthals.

Austausch an Thementischen

Die Bürgerkonferenz ist als interaktives Beteiligungsformat angelegt. In mehreren Arbeitsrunden diskutieren die Teilnehmenden an verschiedenen Thementischen zentrale Zukunftsfragen der Stadtentwicklung. Dazu gehören unter anderem:

• Wohnumfeld

• Innenstadt

• Standortentwicklung

• Mobilität

• Klimaresilienz

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre Vorstellungen und Ideen einzubringen, gemeinsam zu diskutieren sowie Vorschläge zu entwickeln und zu bewerten. Ziel ist ein offener Austausch, bei dem unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden und in die weitere Planung einfließen.

Ergebnisse aus erster Beteiligungsphase fließen ein

Die Konferenz baut auf den bereits gesammelten Rückmeldungen aus der laufenden Beteiligungsphase auf. Beiträge aus den analogen Beteiligungsbannern in den Rathausarkaden und der Stadtbücherei sowie der digitalen Plattform „Mitreden Frankenthal“ werden aufgegriffen und stehen ebenfalls zur Diskussion und Bewertung.

So entsteht ein umfassendes Gesamtbild der Einschätzungen aus der Stadtgesellschaft – von den wahrgenommenen Stärken Frankenthals über zentrale Herausforderungen bis hin zu konkreten Verbesserungsvorschlägen.

Wichtiger Schritt im Prozess „Frankenthal 2035“

Die Bürgerkonferenz ist ein zentraler Meilenstein im Stadtentwicklungsprozess „Frankenthal 2035“. Bis Ende 2027 sollen ein Leitbild sowie ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet werden, das Frankenthal zukunftsfähig, lebenswert und resilient weiterentwickelt.

Die Stadt setzt dabei bewusst auf eine breite und vielfältige Beteiligung – digital, analog und im persönlichen Austausch vor Ort.

Mehr Informationen zum Gesamtprozess sind unter www.frankenthal.de/ft2035 oder auf der Beteiligungsplattform mitreden.frankenthal.de zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 11:51