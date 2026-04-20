Eberbach – Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen – Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Samstag und Sonntag kam es im Stadtteil Neckarwimmersbach zu einer Serie von Diebstählen aus geparkten Autos. Eine unbekannte Täterschaft durchsuchte hierbei mindestens zehn Autos. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Eberbach übernommen wurden. Die geöffneten Autos waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 92110-0 zu melden.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter:

– Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab

– auch bei kurzer Abwesenheit

– Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen

– Kontrollieren Sie, ob tatsächlich alle Türen und Fenster verschlossen sind

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. April 2026, 13:35