Worms – Spectaculum lockt am Wochenende nach Christi Himmelfahrt mit vielen Programmhighlights



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – 23. Spectaculum vom 15. Mai bis 17. Mai im Wormser Wäldchen

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Mitreißende Konzerte, beeindruckende und zugleich informative Vorführungen sowie spannende sportliche Wettkämpfe – dazu

zahlreiche Angebote zum Staunen, Mitmachen und Entdecken:

Beim 23. Wormser Spectaculum erwartet die Besucher vom 15. bis 17. Mai erneut ein vielseitiges Programm.

Zu den beliebten Highlights des Mittelaltermarkts zählen unter anderem Feldschlachten, spektakuläre Feuershows und die

dritte Ausgabe des „Fafnir-Cups“, eines offiziellen Vollkontaktturniers der Eisenliga. Ebenso stehen historische

Workshops, Modenschauen und Schaukämpfe in den Lagern auf dem Programm.

Auch Kinder kommen voll auf ihre Kosten: Ob bei den Kinder-Highland-Games, interaktiven Angeboten im Zelt von „museum

live“ oder bei Fahrten mit dem beliebten rollenden Holzschiff über den Markt – für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Mehr als 60 Lagergruppen aus Deutschland und ganz Europa geben zudem spannende Einblicke in das Leben zwischen dem

Jahr 150 und 1500 nach Christus. Das vollständige Programm ist ab sofort online sowie im ausliegenden Flyer verfügbar.

An allen drei Tagen sorgen bekannte Musikgruppen auf den Bühnen des Mittelaltermarkts für beste Unterhaltung. Auf der großen Bühne

eröffnen am Freitag, nach der großen Eröffnung mit dem Einzug der Kumpaneyen, „Haggefugg“ die Konzertreihe. Am Samstag wird die

Schweizer Band „Koenix“ für ausgelassene Stimmung sorgen, bevor die „Spilldeyvel – Des Teufels Hofmusikanten“ den musikalischen

Abschluss am Sonntag gestalten.

Auch auf der kleineren Bühne im Herzen des Marktes dürfen sich die Besucher ebenfalls auf mitreißende Auftritte freuen: Hier stehen „Die

Streuner“ und „Wormez“ auf dem Programm, die in Worms bereits viele Fans haben. Zudem sind die „Spielleut Skadefryd“ und „Totus

Floreo“ als lebendige „Walking Acts“ unterwegs und sorgen mit ihren musikalischen Einlagen für besondere Momente im Marktgeschehen.

Ergänzt wird das bunte Treiben durch die umherziehenden Gaukler „Bruder Leonardo“ und „Timelino“, die das Publikum mit ihren

Späßen unterhalten.

Am Freitag- und Samstagabend erwarten die Besucher nach den großen Musikkonzerten vor dem Äschebuckel wieder die nächtlichen

Feuershows von „Nanu-Traumtheater“ und „Feuerplanet“.

Zum dritten Mal wird der „Fafnir-Cup“, ein nationales Vollkontakt-Einladungsturnier der Eisenliga, ausgetragen, welches in der Arena

vor der großen Bühne stattfindet. Vor der großen Bühne können sich die Besucher auf die beliebten Programmpunkte wie die Rauf- und

Bruchenball-Wettkämpfe des Wormser Rugby Clubs freuen.

Modeinteressierte werden bei Sandra Kolter fündig, die im Lager der Gruppe „Diu lebendec Histôrje“ eine Modenschau unter dem Motto

„A-Papst-Production“ präsentiert. Auch in diesem Jahr kann man im Lager der Landsknechtgruppe „Societas Barbarossa“ mehrere

Vorführungen von historischem Fechten in der italienischen Schule erleben. Wer das Schwert selbst in die Hand nehmen möchte, kann

die richtige Technik dazu beim Workshop „Einführung in das Schwertfechten“ im Lager der Fechtschule Krîfon, Samstag und

Sonntag jeweils um 15:30 Uhr, erlernen.

Mitmach-Aktionen der Lagergruppen

An allen Tagen werden alte Handwerkskünste vorgestellt, darunter unter anderem die Herstellung von Glasperlen, Lederarbeiten und

Kupferschmuck, Drechsler- und Schmiedearbeiten, Klöppeln, Spinnen, Weben und Holzschnitzen sowie Bogenbau und

Bronzeguss.

Ein vielfältiges Workshop- und Vortragsprogramm lädt Besucher dazu ein, tief in die Welt des Mittelalters einzutauchen. Spannende

Einblicke bieten unter anderem Themen wie „Medizin im Mittelalter“, „Salbenherstellung“ sowie die „Geschichte der Arzneimittel“ und

der „Schmiedekunst“.

Auch praktische Mitmachangebote sorgen für besondere Erlebnisse: So können Besucher beispielsweise bei der Herstellung des

Gewürzweins Hypocras selbst aktiv werden oder in Workshops wie „Malen mit Pigment“ oder „Naalbinding“ historische Techniken

kennenlernen und ausprobieren.

Darüber hinaus eröffnen Programmpunkte wie das ganztägig geöffnete Waffenmuseum verschiedener Epochen sowie

stimmungsvolle Vorlesungen spannende Perspektiven auf das Leben vergangener Zeiten. Für kleine und große Besucher gleichermaßen

geeignet sind die „Nordischen Geschichten für Kinder und Erwachsene“.

Wer das gesamte Angebot entdecken möchte, findet alle Workshops und Anmeldedetails unter www.spectaculum-worms.de .

Spiel und Spaß für die jungen Besucher

Auch für die kleinen Besucher hat das Wormser Spectaculum natürlich einiges zu bieten: Im Zelt von „museum live“ kann

samstags und sonntags die Kunst des Metallprägens erlernt werden.

Darüber hinaus lädt ein durchgehendes Mitmachangebot von „Blumewild“ zur Herstellung von floralem Kopfschmuck und

Hexenbesen zum kreativen Gestalten ein. Auch das „Theater 1001“ bietet an allen Tagen unterhaltsame Vorführungen für die ganze

Familie. Das beliebte große Holzschiff von Kindsvogt Dieter Christmann wird in diesem Jahr wieder an allen Tagen seine Runden

über den Mittelaltermarkt drehen. Der „Garten der Weysheidt“, das Lager der evangelischen Kirchengemeinde Worms-Innenstadt, bietet

ebenfalls eine Vielzahl an Mitmachaktivitäten.

Auch der Rugby Club Worms bringt die Augen der jungen Spectaculums-Besucher sicherlich wieder zum Leuchten: An allen drei Tagen können Kinder

ab sechs Jahren bis Schwertmaß bei den Kinder-Highland-Games in verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte messen.

2026 nehmen über 60 Lagergruppen am Spectaculum teil, mehr als 100 Stände beleben den Markt und bei gutem Wetter erwarten die

Veranstalter wie in den Vorjahren wieder zahlreiche Besucher.

Das Wormser Spectaculum

Das Spectaculum Worms ist eine Veranstaltung der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk

Lebendiges Mittelalter Worms“ und unterstützt durch die Kulturkoordination der Stadt Worms. Das vollständige Programm mit

weiteren Punkten wie Workshops oder Aktionen für Kinder wird rechtzeig vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.

Der Eintritt zum Spectaculum beträgt vierzehn Euro, Gewandete zahlen zwölf Euro. Besitzer eines gültigen Eintrittsbändchens sind berechtigt die

Veranstaltung an den folgenden Veranstaltungstagen des gleichen Jahres kostenlos zu besuchen. Kinder bis zum Schwertmaß (bis 12

Jahre) sind frei. Alle Konzerte sind im Eintrittspreis enthalten.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:22