Waldsee – Geschwindigkeitskontrollen



Waldsee/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen (18.04.2026) wurde durch die Polizei Schifferstadt im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der L533 (Ortsumgehung) in Waldsee mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen eingerichtet.

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Insgesamt konnten dabei vierunddreißig Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, der Spitzenreiter erreichte 94 km/h bei erlaubten 50 km/h und muss mit einem Bußgeld in Höhe von 320 EUR und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet ihn ein Fahrverbot von einem Monat.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:51