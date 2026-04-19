Speyer – Geplante Schließung von Mann+Hummel: Gemeinsam Verantwortung übernehmen und Perspektiven schaffen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die angekündigte Schließung des Mann+Hummel-Standorts in Speyer ist ein schwerer Einschnitt für unsere Stadt und die gesamte Region. Rund 600 Arbeitsplätze sind betroffen – das bedeutet große Verunsicherung für die Beschäftigten und ihre Familien. Ihnen gilt unsere volle Solidarität.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Der SPD-Stadtverband Speyer, die SPD-Stadtratsfraktion, der SPD-Ortsverein Speyer-West und die designierte Landtagsabgeordnete Marlene Gottwald teilen die Einschätzung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: Diese Entwicklung ist ein harter Schlag für Speyer. Gleichzeitig ist jetzt der Moment, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Aus Sicht der SPD vor Ort greift es zu kurz, die Entscheidung allein auf lokale oder nationale Standortfaktoren zurückzuführen. Vieles spricht dafür, dass gesamtwirtschaftliche Entwicklungen sowie strategische Unternehmensentscheidungen eine zentrale Rolle spielen. Gerade deshalb ist es wichtig, die Situation differenziert zu

betrachten und konstruktiv zu handeln.

„Die geplante Schließung von Mann+Hummel ist ein harter Einschnitt für Speyer. Jetzt kommt es darauf an, gemeinsam mit dem Unternehmen, dem Betriebsrat und dem Land Lösungen zu entwickeln. Es wäre zu einfach, die Ursachen ausschließlich vor Ort zu suchen – wir sehen aktuell in vielen Branchen, wie stark gesamtwirtschaftliche Entwicklungen Unternehmen unter Druck setzen. Umso wichtiger ist es, jetzt im Dialog zu bleiben und Perspektiven für die Beschäftigten und den Standort zu schaffen“, erklärt Marlene Gottwald.

„Jahrzehntelang wurde gutes Geld in Speyer verdient, jetzt will man zur Gewinnmaximierung den Speyerer Betrieb schließen. Mit den Beschäftigten sind auch deren Familien betroffen, unsere Mitbürger und Freunde!“ , so Max Nothaft von der

Industriegewerkschaft IGBCE und Mitglied im Ortsverein Speyer- West der SPD.

Jetzt gilt es, den Dialog aktiv zu gestalten und alle Möglichkeiten auszuloten – von der Sicherung von Arbeitsplätzen bis hin zur Entwicklung neuer Perspektiven für den Industriestandort Speyer. Speyer ist und bleibt ein starker Industriestandort. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, dass er das auch in Zukunft bleibt.

Gez.

Dr. Marlene Gottwald (designierte MdL)

Walter Feiniler (Vorsitzender SPD Stadtverband Speyer)

Inge Trageser-Glaser und Michael Hemmerich (Vorsitzende SPD Ortsverein Speyer-West)

Johannes Gottwald (Vorsitzender SPD-Stadtratsfraktion)

Quelle: SPD Stadtverband Speyer

und SPD Fraktion im Stadtrat

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 09:27