Mannheim – Social Reading Party in der Mannheimer Abendakademie



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt zu ersten Social Reading Party in

die „Box“ ein

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Gemeinsam lesen; das verbindet, fördert den Austausch, schafft neue Erkenntnisse, knüpft

Bekanntschaften und vor allem: Es macht Spaß! Die Idee der Social Reading Party stammt

ursprünglich aus New York – jetzt ist sie auch in Mannheim angekommen.

Die Idee dahinter:

Menschen kommen zusammen um gemeinsam zu lesen, sie nehmen sich bewusst Zeit um

in Ruhe aber in Gesellschaft zu lesen – nach etwa anderthalb Stunden Lesezeit gibt es die

Möglichkeit sich in lockeren Gesprächen auszutauschen.

Wer mag kann außerdem an einem „Blind Date“ mit Buch teilnehmen. Das bedeutet, alle,

die Lust haben bringen ein eingepacktes Buch mit – darauf ein Zettel mit Stichworten, um

das Buch zu beschreiben. Die Bücher werden dann je nach Interesse untereinander

ausgetauscht.

Zum Schmökern in lockerer Runde darf natürlich das passende Getränk nicht fehlen – das

gibt es natürlich auch in der „Box“, dem neuen Begegnungsort in der Abendakademie. Wer

möchte, kann sich auch Getränke und Snacks mitbringen.

Social Reading Party

Termin: 08.05.2026

Uhrzeit: 17:00 Uhr – 20:30 Uhr

Eintritt: 5 Euro

Anmeldung bei Sabrin Volz, s.volz@abendakademie-mannheim.de

Tel. 0621 1076 105

Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:30