Mannheim – Social Reading Party in der Mannheimer Abendakademie

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt zu ersten Social Reading Party in
die „Box“ ein
Gemeinsam lesen; das verbindet, fördert den Austausch, schafft neue Erkenntnisse, knüpft
Bekanntschaften und vor allem: Es macht Spaß! Die Idee der Social Reading Party stammt
ursprünglich aus New York – jetzt ist sie auch in Mannheim angekommen.
Die Idee dahinter:
Menschen kommen zusammen um gemeinsam zu lesen, sie nehmen sich bewusst Zeit um
in Ruhe aber in Gesellschaft zu lesen – nach etwa anderthalb Stunden Lesezeit gibt es die
Möglichkeit sich in lockeren Gesprächen auszutauschen.
Wer mag kann außerdem an einem „Blind Date“ mit Buch teilnehmen. Das bedeutet, alle,
die Lust haben bringen ein eingepacktes Buch mit – darauf ein Zettel mit Stichworten, um
das Buch zu beschreiben. Die Bücher werden dann je nach Interesse untereinander
ausgetauscht.
Zum Schmökern in lockerer Runde darf natürlich das passende Getränk nicht fehlen – das
gibt es natürlich auch in der „Box“, dem neuen Begegnungsort in der Abendakademie. Wer
möchte, kann sich auch Getränke und Snacks mitbringen.
Social Reading Party
Termin: 08.05.2026
Uhrzeit: 17:00 Uhr – 20:30 Uhr
Eintritt: 5 Euro
Anmeldung bei Sabrin Volz, s.volz@abendakademie-mannheim.de
Tel. 0621 1076 105
Quelle: Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH
Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:30