Ludwigshafen/Maxdorf/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Spazieren und Gassi gehen oder Joggen ein neues Hospiz ermöglichen: Das geht noch das ganze Jahr bei der Benefiz Lauf-Challenge 2026, die die Stiftung „zu guter Letzt“ ins Leben gerufen hat.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Das Ziel: Der Bau eines neuen Hospizes in Maxdorf

Der Weg: Ein Spendenlauf

Das Schöne daran: Jede Person, die sich bewegt – egal in welcher Form – kann teilnehmen und die gelaufene Strecke in Geld umwandeln. Egal ob spazierend, beim Nordic Walking oder Joggen – jeder Laufstil zählt, um schwerkranken Menschen in ihren letzten Lebensmomenten ein ruhiges und liebevolles Umfeld zu schaffen.

Und so funktioniert’s:

ENTWEDER Sie spenden selbst:

Laufen oder gehen Sie so viele Kilometer wie Sie möchten

Für jeden gelaufenen Kilometer spenden Sie 1€

Überweisen Sie Ihre Spende direkt auf das folgende Konto:

DE81 5455 0010 0193 8401 47

Sparkasse Vorderpfalz

Verwendungszweck: Spendenlauf

ODER Sie schließen sich einem Sponsor an:

Laufen oder gehen Sie eine beliebige Strecke und dokumentieren Sie diese (Fotos der Strecke, gemessene Kilometer und teilnehmende Personen)

Senden Sie diese Nachricht per WhatsApp an die Nummer +49 172 414 57 90 und nennen Sie die Sparkasse Vorderpfalz als Ihren Sponsor.

Denn: Wir als Sponsor unterstützen die Benefiz-Lauf-Challenge mit einem Spendenbetrag von bis zu 5.000 Euro für 5 000 gelaufene Kilometer. Das heißt: Nachdem alle gelaufenen Kilometer von den Teilnehmenden gemeldet wurden, wird der erlaufene Betrag von UNS überwiesen.

Unsere Beteiligung und warum sie so wichtig ist

Die Sparkasse Vorderpfalz stellt für die Aktion der Stiftung „zu guter Letzt“ eine Spende von 5.000 Euro bereit. Damit wollen wir das Projekt aktiv unterstützen. Ein neues Hospiz in Maxdorf bedeutet mehr Platz und bessere Betreuung für schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Durch den Spendenlauf werden nicht nur finanzielle Mittel gesammelt, sondern auch das Bewusstsein für die wertvolle Hospizarbeit in der Region geschärft. Die Stiftung „zu guter Letzt – Stiftung-Hospizbegleitung im Rhein-Pfalz-Kreis“ ist eine Stiftung der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vorderpfalz.

Bild: Machen Sie mit, laufen Sie mit und helfen Sie mit! Gemeinsam für ein neues Hospiz in Maxdorf. © S-Com

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 09:20