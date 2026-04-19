Hördt – Fahrradunfall, Einsatz eines Rettungshubschraubers



Hördt/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum Karlsruhe ist bei einem Unfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er ohne Fremdeinwirkung mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte.

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Der Mann erlitt unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte sich nicht an den Unfallhergang erinnern. Zur medizinischen Versorgung kam ein Rettungshubschrauber in den Einsatz, welcher außerhalb des Ortsbereichs Hördt auf einem Feld landete.

Zeugen sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:47