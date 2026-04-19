  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
19.04.2026, 20:26 Uhr

Heidelberg – Kernaltstadt: Strengere Sperrzeiten gelten ab Freitag, 17. April

1
Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.Gastronomie muss früher schließen
/ Begleitende Maßnahmen sollen aufrechterhalten werden

Für einen Teil der Heidelberger Kernaltstadt gelten ab dem heutigen
Freitag, 17. April 2026, strengere Sperrzeiten als bisher. Der
Gemeinderat hat die neue Sperrzeitenverordnung in seiner Sitzung am 16.
April 2026 beschlossen. Grundlage für die neue Sperrzeitenverordnung ist
ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim im Dezember 2024.
Die Stadtverwaltung hatte gegen dieses Urteil Rechtsmittel
(Nichtzulassungsbeschwerde) eingelegt, welches im Februar 2026 vom
Bundesverwaltungsgericht abgelehnt worden ist.

Nach den Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofes beginnt die Sperrzeit in
den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sowie den gesetzlichen
Feiertagen in Baden-Württemberg um 1 Uhr und in den Nächten zum
Donnerstag und zum Freitag um 0 Uhr. In den Nächten zum Montag, Dienstag
und Mittwoch beginnt die Sperrzeit ebenfalls um 1 Uhr. Der
Geltungsbereich bleibt unverändert.

Ordnungsbürgermeisterin Martina Pfister sagt: „Unser Ziel ist es, die
Situation in der Kernaltstadt nachhaltig und ganzheitlich zu verbessern.
Wie sich die vom Verwaltungsgericht bestimmten strengeren Sperrzeiten
nun auf das Nachtleben in Heidelberg auswirken, werden wir engmaschig
beobachten und bewerten. Ich freue mich, dass es in den vergangenen
Monaten gelungen ist, sowohl mit den Anwohnenden, der Gastronomie als
auch den Feiernden einen konstruktiven Prozess anzustoßen, auf dessen
Faktenbasis wir ein gemeinsames Miteinander gestalten wollen, das allen
Rechnung trägt.“

Verwaltung und Gastronomie begegnen dem Lärm mit Maßnahmenpaket

Bereits seit Januar 2025 setzt die Verwaltung viele verschiedene
Maßnahmen um, um die Lärmkulisse – insbesondere in der Unteren Straße –
nachhaltig zu reduzieren: Die Einsatzzeiten des Kommunalen
Ordnungsdienstes (KOD) wurden erhöht. Stand heute bedeutet das: 2.149
Einsatzstunden, 7.786 Kontrollen und 8.920 Einzelmaßnahmen. Eine
Vielzahl an Betrieben hat signifikant mehr Sicherheitspersonal
eingestellt, welches ihre Gäste und wartende Personen für die bestehende
Lärmproblematik proaktiv sensibilisiert. Gemeinsam mit Gastronomie und
Studierenden wurde eine Plakat- und Social-Media-Awareness-Kampagne
unter dem Titel „Feiern mit Respekt – Deine Party, mein Schlaf“
gestartet. Im April 2025 hatten sich die Wirte auf eigenen Wunsch zu
einer freiwilligen Reduzierung der Öffnungszeiten bis 3 Uhr am
Wochenende geeinigt.

Begleitet wurden die Maßnahmen von einer systematischen Beobachtung der
Beschwerdelage und regelmäßigen Lärmmessungen, die es der Gastronomie
ermöglicht haben, unmittelbar zu Optimierungsmaßnahmen zu greifen. In
zweiwöchigen Besprechungen wurden die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
überprüft und bei Bedarf angepasst. Aus den regelmäßigen Treffen ist die
Erkenntnis erwachsen, dass nur ein Zusammenwirken aller Gastronomen zu
einer Optimierung der Gesamtsituation führen kann. Die Gründung des
Vereins „Interessenverband Heidelberger Altstadt-Gastromomen“ (IdAH) war
eine weitere logische Konsequenz dieser Entwicklung.

Seit Ende 2025 werden die Gastronomen und die Stadt Heidelberg bei den
Maßnahmen zur Lärmreduktion von der Innovation Tank gGmbH im Rahmen des
Projekts „HEAR – Heidelberg Acoustic Research Project“ unterstützt. An
mehreren Standorten in der Altstadt erfassen Sensoren den Personen- und
Umgebungslärm und ermitteln den Standort der Lärmquelle. Daraus ergibt
sich ein laufend aktualisiertes Lärm-Lagebild, das gezieltes
Einschreiten ermöglicht und bei der Koordination und Abstimmung der
Maßnahmen Anwendung findet.

Quelle Stadt HD

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:26

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com