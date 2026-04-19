Heidelberg – Kernaltstadt: Strengere Sperrzeiten gelten ab Freitag, 17. April



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.Gastronomie muss früher schließen

/ Begleitende Maßnahmen sollen aufrechterhalten werden

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Für einen Teil der Heidelberger Kernaltstadt gelten ab dem heutigen

Freitag, 17. April 2026, strengere Sperrzeiten als bisher. Der

Gemeinderat hat die neue Sperrzeitenverordnung in seiner Sitzung am 16.

April 2026 beschlossen. Grundlage für die neue Sperrzeitenverordnung ist

ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim im Dezember 2024.

Die Stadtverwaltung hatte gegen dieses Urteil Rechtsmittel

(Nichtzulassungsbeschwerde) eingelegt, welches im Februar 2026 vom

Bundesverwaltungsgericht abgelehnt worden ist.

Nach den Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofes beginnt die Sperrzeit in

den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sowie den gesetzlichen

Feiertagen in Baden-Württemberg um 1 Uhr und in den Nächten zum

Donnerstag und zum Freitag um 0 Uhr. In den Nächten zum Montag, Dienstag

und Mittwoch beginnt die Sperrzeit ebenfalls um 1 Uhr. Der

Geltungsbereich bleibt unverändert.

Ordnungsbürgermeisterin Martina Pfister sagt: „Unser Ziel ist es, die

Situation in der Kernaltstadt nachhaltig und ganzheitlich zu verbessern.

Wie sich die vom Verwaltungsgericht bestimmten strengeren Sperrzeiten

nun auf das Nachtleben in Heidelberg auswirken, werden wir engmaschig

beobachten und bewerten. Ich freue mich, dass es in den vergangenen

Monaten gelungen ist, sowohl mit den Anwohnenden, der Gastronomie als

auch den Feiernden einen konstruktiven Prozess anzustoßen, auf dessen

Faktenbasis wir ein gemeinsames Miteinander gestalten wollen, das allen

Rechnung trägt.“

Verwaltung und Gastronomie begegnen dem Lärm mit Maßnahmenpaket

Bereits seit Januar 2025 setzt die Verwaltung viele verschiedene

Maßnahmen um, um die Lärmkulisse – insbesondere in der Unteren Straße –

nachhaltig zu reduzieren: Die Einsatzzeiten des Kommunalen

Ordnungsdienstes (KOD) wurden erhöht. Stand heute bedeutet das: 2.149

Einsatzstunden, 7.786 Kontrollen und 8.920 Einzelmaßnahmen. Eine

Vielzahl an Betrieben hat signifikant mehr Sicherheitspersonal

eingestellt, welches ihre Gäste und wartende Personen für die bestehende

Lärmproblematik proaktiv sensibilisiert. Gemeinsam mit Gastronomie und

Studierenden wurde eine Plakat- und Social-Media-Awareness-Kampagne

unter dem Titel „Feiern mit Respekt – Deine Party, mein Schlaf“

gestartet. Im April 2025 hatten sich die Wirte auf eigenen Wunsch zu

einer freiwilligen Reduzierung der Öffnungszeiten bis 3 Uhr am

Wochenende geeinigt.

Begleitet wurden die Maßnahmen von einer systematischen Beobachtung der

Beschwerdelage und regelmäßigen Lärmmessungen, die es der Gastronomie

ermöglicht haben, unmittelbar zu Optimierungsmaßnahmen zu greifen. In

zweiwöchigen Besprechungen wurden die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit

überprüft und bei Bedarf angepasst. Aus den regelmäßigen Treffen ist die

Erkenntnis erwachsen, dass nur ein Zusammenwirken aller Gastronomen zu

einer Optimierung der Gesamtsituation führen kann. Die Gründung des

Vereins „Interessenverband Heidelberger Altstadt-Gastromomen“ (IdAH) war

eine weitere logische Konsequenz dieser Entwicklung.

Seit Ende 2025 werden die Gastronomen und die Stadt Heidelberg bei den

Maßnahmen zur Lärmreduktion von der Innovation Tank gGmbH im Rahmen des

Projekts „HEAR – Heidelberg Acoustic Research Project“ unterstützt. An

mehreren Standorten in der Altstadt erfassen Sensoren den Personen- und

Umgebungslärm und ermitteln den Standort der Lärmquelle. Daraus ergibt

sich ein laufend aktualisiertes Lärm-Lagebild, das gezieltes

Einschreiten ermöglicht und bei der Koordination und Abstimmung der

Maßnahmen Anwendung findet.

Quelle Stadt HD

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:26