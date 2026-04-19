Heidelberg – Kernaltstadt: Strengere Sperrzeiten gelten ab Freitag, 17. April

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar.Gastronomie muss früher schließen
/ Begleitende Maßnahmen sollen aufrechterhalten werden
Für einen Teil der Heidelberger Kernaltstadt gelten ab dem heutigen
Freitag, 17. April 2026, strengere Sperrzeiten als bisher. Der
Gemeinderat hat die neue Sperrzeitenverordnung in seiner Sitzung am 16.
April 2026 beschlossen. Grundlage für die neue Sperrzeitenverordnung ist
ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim im Dezember 2024.
Die Stadtverwaltung hatte gegen dieses Urteil Rechtsmittel
(Nichtzulassungsbeschwerde) eingelegt, welches im Februar 2026 vom
Bundesverwaltungsgericht abgelehnt worden ist.
Nach den Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofes beginnt die Sperrzeit in
den Nächten zum Samstag und zum Sonntag sowie den gesetzlichen
Feiertagen in Baden-Württemberg um 1 Uhr und in den Nächten zum
Donnerstag und zum Freitag um 0 Uhr. In den Nächten zum Montag, Dienstag
und Mittwoch beginnt die Sperrzeit ebenfalls um 1 Uhr. Der
Geltungsbereich bleibt unverändert.
Ordnungsbürgermeisterin Martina Pfister sagt: „Unser Ziel ist es, die
Situation in der Kernaltstadt nachhaltig und ganzheitlich zu verbessern.
Wie sich die vom Verwaltungsgericht bestimmten strengeren Sperrzeiten
nun auf das Nachtleben in Heidelberg auswirken, werden wir engmaschig
beobachten und bewerten. Ich freue mich, dass es in den vergangenen
Monaten gelungen ist, sowohl mit den Anwohnenden, der Gastronomie als
auch den Feiernden einen konstruktiven Prozess anzustoßen, auf dessen
Faktenbasis wir ein gemeinsames Miteinander gestalten wollen, das allen
Rechnung trägt.“
Verwaltung und Gastronomie begegnen dem Lärm mit Maßnahmenpaket
Bereits seit Januar 2025 setzt die Verwaltung viele verschiedene
Maßnahmen um, um die Lärmkulisse – insbesondere in der Unteren Straße –
nachhaltig zu reduzieren: Die Einsatzzeiten des Kommunalen
Ordnungsdienstes (KOD) wurden erhöht. Stand heute bedeutet das: 2.149
Einsatzstunden, 7.786 Kontrollen und 8.920 Einzelmaßnahmen. Eine
Vielzahl an Betrieben hat signifikant mehr Sicherheitspersonal
eingestellt, welches ihre Gäste und wartende Personen für die bestehende
Lärmproblematik proaktiv sensibilisiert. Gemeinsam mit Gastronomie und
Studierenden wurde eine Plakat- und Social-Media-Awareness-Kampagne
unter dem Titel „Feiern mit Respekt – Deine Party, mein Schlaf“
gestartet. Im April 2025 hatten sich die Wirte auf eigenen Wunsch zu
einer freiwilligen Reduzierung der Öffnungszeiten bis 3 Uhr am
Wochenende geeinigt.
Begleitet wurden die Maßnahmen von einer systematischen Beobachtung der
Beschwerdelage und regelmäßigen Lärmmessungen, die es der Gastronomie
ermöglicht haben, unmittelbar zu Optimierungsmaßnahmen zu greifen. In
zweiwöchigen Besprechungen wurden die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit
überprüft und bei Bedarf angepasst. Aus den regelmäßigen Treffen ist die
Erkenntnis erwachsen, dass nur ein Zusammenwirken aller Gastronomen zu
einer Optimierung der Gesamtsituation führen kann. Die Gründung des
Vereins „Interessenverband Heidelberger Altstadt-Gastromomen“ (IdAH) war
eine weitere logische Konsequenz dieser Entwicklung.
Seit Ende 2025 werden die Gastronomen und die Stadt Heidelberg bei den
Maßnahmen zur Lärmreduktion von der Innovation Tank gGmbH im Rahmen des
Projekts „HEAR – Heidelberg Acoustic Research Project“ unterstützt. An
mehreren Standorten in der Altstadt erfassen Sensoren den Personen- und
Umgebungslärm und ermitteln den Standort der Lärmquelle. Daraus ergibt
sich ein laufend aktualisiertes Lärm-Lagebild, das gezieltes
Einschreiten ermöglicht und bei der Koordination und Abstimmung der
Maßnahmen Anwendung findet.
Quelle Stadt HD
Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:26