Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung Eichendorffstraße 13

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung von Straßenarbeiten, im Auftrag der Stadtverwaltung
Frankenthal, ist im Zeitraum vom 20. April bis voraussichtlich 8. Mai eine
Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Eichendorffstraße 13 notwendig.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit
Behinderungen zu rechnen ist.
Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter
www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.
Vollsperrung August-Bebel-Straße 7-9
Aufgrund der Durchführung von Kanalarbeiten, im Auftrag des EWF, ist im Zeitraum
vom 27. April bis voraussichtlich 8. Mai eine Vollsperrung im Bereich August-Bebel-
Straße 7-9, Höhe LUX Kino, notwendig
Der Zugang zum Kino bleibt während der Maßnahme gewährleistet.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit
Behinderungen zu rechnen ist.
Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter
www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:56