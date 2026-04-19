Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung Eichendorffstraße 13



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Durchführung von Straßenarbeiten, im Auftrag der Stadtverwaltung

Frankenthal, ist im Zeitraum vom 20. April bis voraussichtlich 8. Mai eine

Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Eichendorffstraße 13 notwendig.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit

Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter

www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Vollsperrung August-Bebel-Straße 7-9

Aufgrund der Durchführung von Kanalarbeiten, im Auftrag des EWF, ist im Zeitraum

vom 27. April bis voraussichtlich 8. Mai eine Vollsperrung im Bereich August-Bebel-

Straße 7-9, Höhe LUX Kino, notwendig

Der Zugang zum Kino bleibt während der Maßnahme gewährleistet.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit

Behinderungen zu rechnen ist.

Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter

www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 20:56