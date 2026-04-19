Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag,18.04.2026, gegen 23:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor der AGIP Tankstelle, in der Sachsenhütter Straße Höhe Hausnummer 1, in Bad Dürkheim.

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Der 45-jährige augenscheinlich alkoholisierte Beschuldigte schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung dem bislang unbekannten männlichen Geschädigten eine volle Bierflasche auf den Kopf. Der Geschädigte habe sich gegen den Angriff gewehrt. Der Beschuldigte flüchtete danach fußläufig in Richtung Stadtmitte.

Ob der Geschädigte durch den Schlag Verletzungen erlitten hat ist derzeit unbekannt.

Wer kann Hinweise geben? Der Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 19. April 2026, 08:26