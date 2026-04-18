Frankenthal – Die aktuelle Samstag-Stadtführung des Frankenthaler Altertumsvereins führt zum Wormser Tor.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, dem 2. Mai begrüßt sie die Stadtführerin Helma Bischoff
um 14.00 Uhr zur Stadtführung an der Treppe des Rathauses.
Auf dem Tourenweg Richtung Wormser Tor wird ihnen Helma Bischoff Interessantes
von „Gestern und Vorgestern“ aus der Geschichte von Frankenthal erzählen.
Unterstützt wird das Erzählte durch umfangreiches Bildmaterial.
Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen
über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren
monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen
Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich.
Darüber hinaus können Interessierte aus speziellen Themenführungen aus
einer bunten Angebotsreihe auswählen. Bitte beachten sie die
Stadtführungsflyer des Frankenthaler Altertumsverein im Rathaus und an
anderen öffentlichen Stellen.
Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden sie auf der Internetseite
des Frankenthaler Altertumsvereins: www.frankenthaler-altertumsverein.de
sowie auf der Veranstaltungsseite der Stadtverwaltung Frankenthal:
www.frankenthal.de/stadtfuehrungen
Die Stadtführungen sind kostenlos. Über eine Spende freut sich der
Altertumsverein. Diese werden für den Ankauf neuer Objekte für das
Erkenbert Museum verwendet sowie für notwendige Restaurierungsarbeiten
von Museumsobjekten.
Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens
einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage
mit Kopfhörern, geeignet auch für Personen mit Hörgeräten, für die
angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen.
Anmeldung unter:
E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de
Online: www.frankenthal.de/stadtfuehrungen
Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.
Bildunterschift:
Bis in die 1960er Jahre konnten Autos in Südrichtung durch das Wormser Tor
fahren. (Stadtarchiv Frankenthal)
Quelle: Frankenthaler Altertumsverein
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:48