Frankenthal – Die aktuelle Samstag-Stadtführung des Frankenthaler Altertumsvereins führt zum Wormser Tor.



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, dem 2. Mai begrüßt sie die Stadtführerin Helma Bischoff

um 14.00 Uhr zur Stadtführung an der Treppe des Rathauses.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Auf dem Tourenweg Richtung Wormser Tor wird ihnen Helma Bischoff Interessantes

von „Gestern und Vorgestern“ aus der Geschichte von Frankenthal erzählen.

Unterstützt wird das Erzählte durch umfangreiches Bildmaterial.

Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen

über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren

monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen

Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich.

Darüber hinaus können Interessierte aus speziellen Themenführungen aus

einer bunten Angebotsreihe auswählen. Bitte beachten sie die

Stadtführungsflyer des Frankenthaler Altertumsverein im Rathaus und an

anderen öffentlichen Stellen.

Weitere Informationen und Anmeldeformulare finden sie auf der Internetseite

des Frankenthaler Altertumsvereins: www.frankenthaler-altertumsverein.de

sowie auf der Veranstaltungsseite der Stadtverwaltung Frankenthal:

www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über eine Spende freut sich der

Altertumsverein. Diese werden für den Ankauf neuer Objekte für das

Erkenbert Museum verwendet sowie für notwendige Restaurierungsarbeiten

von Museumsobjekten.

Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens

einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage

mit Kopfhörern, geeignet auch für Personen mit Hörgeräten, für die

angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen.

Anmeldung unter:

E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de

Online: www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.

Bildunterschift:

Bis in die 1960er Jahre konnten Autos in Südrichtung durch das Wormser Tor

fahren. (Stadtarchiv Frankenthal)

Quelle: Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:48