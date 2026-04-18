Wiesloch: Verkehrsschilder beschädigt und geflüchtet, Zeugenaufruf



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, 17.04.2026 gegen 10 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin Beschädigungen an zwei Verkehrsschildern auf der Strecke von der Straße Am Schwimmbad in Richtung Hauptstraße.

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Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Schäden verursacht hat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wie lange die Schilder nun bereits beschädigt sind, bzw. wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Wiesloch eingeleitet hat.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier Wiesloch, unter Tel.: 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:46